De acuerdo con el diario local El Deber, el mandatario sudamericano adelantó que ya existe un preacuerdo con Brasil y que, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, tiene a su cargo la última ronda de negociaciones.Durante el anuncio, que fue realizado por el jefe de Estado durante los 216 años de creación del Ejército, no dio detalles sobre el costo, las características y el tiempo de entrega de los vehículos blindados."Tampoco estableció si la operación se concretará mediante una adquisición directa o una transferencia de material militar en el marco de la cooperación bilateral", precisó el medio.
El presidente boliviano Rodrigo Paz dio a conocer este diálogo con Brasilia, con el fin de ahondar en su política de modernización militar.
De acuerdo con el diario local El Deber, el mandatario sudamericano adelantó que ya existe un preacuerdo con Brasil y que, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, tiene a su cargo la última ronda de negociaciones.
Durante el anuncio, que fue realizado por el jefe de Estado durante los 216 años de creación del Ejército, no dio detalles sobre el costo, las características y el tiempo de entrega de los vehículos blindados.