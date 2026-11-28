En octubre de este año, su homólogo estadounidense, Donald Trump, indicó que le "encantaría recibir" al líder ruso en la nación norteamericana, esto tras ser cuestionado sobre si asistiría una delegación del país euroasiático a la reunión, a realizarse entre el 14 y 15 de diciembre.No obstante, Putin indicó que su decisión sobre viajar a Miami dependería de la situación interna en Rusia. Además, subrayó, que, en cualquier caso, Moscú estaría representada al más alto nivel en esa cumbre.
De acuerdo con el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, estudia su posible intervención en el encuentro del Grupo de los Veinte, que aglutina a las principales economías a nivel global.
"No, no se ha tomado ninguna decisión", afirmó ante Sputnik.
No obstante, Putin indicó que su decisión sobre viajar a Miami dependería de la situación interna en Rusia. Además, subrayó, que, en cualquier caso, Moscú estaría representada al más alto nivel en esa cumbre.
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