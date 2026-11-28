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"No contemplo la posibilidad de perder": Sánchez encara las elecciones con optimismo pese a los sondeos

"No contemplo la posibilidad de perder": Sánchez encara las elecciones con optimismo pese a los sondeos

Sputnik Mundo

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español y secretario general del PSOE, se mostró convencido de que la izquierda puede ganar las elecciones... 28.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-28T16:16+0000

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En la última jornada de la campaña, Pedro Sánchez aseguró que las fuerzas progresistas están en condiciones de lograr una mayoría en el Parlamento.El mandatario explicó que los estudios internos del PSOE apuntan a una posible victoria de los socialistas en número de votos. No obstante, para seguir gobernando necesitarán el apoyo de otras formaciones de izquierda. Sánchez espera que una movilización masiva de los votantes progresistas permita acortar distancias con la derecha y facilite la formación de un nuevo Ejecutivo.El líder socialista instó a sus simpatizantes a participar activamente en las elecciones y recalcó que la movilización de la izquierda será decisiva para alcanzar la mayoría parlamentaria. También cuestionó el rumbo propuesto por la oposición y defendió que los comicios deben servir para avanzar, en lugar de regresar al pasado.Sin embargo, la mayoría de las encuestas difundidas antes de que comenzara la prohibición de publicar sondeos apuntaban a una ventaja del Partido Popular (PP), de orientación conservadora, y de Vox, de derecha.De acuerdo con el promedio de encuestas mencionado en el material original, el PP obtendría aproximadamente el 31,5% de los votos, frente al 29% del PSOE y el 18% de Vox.Los principales partidos cerraron la campaña el 27 de noviembre con actos multitudinarios. El PSOE de Pedro Sánchez y el Frente Amplio de Ada Colau celebraron sus mítines en Madrid. El PP hizo lo propio en Sevilla, mientras que Vox concluyó su campaña en Valencia.La recta final estuvo marcada por la polarización entre los bloques de izquierda y derecha. La vivienda, la inmigración y los casos de corrupción ocuparon un lugar central en la campaña. Los últimos debates también estuvieron atravesados por la controversia en torno a la violencia contra las mujeres.Este sábado, 28 de noviembre, España celebra la jornada de reflexión, durante la cual no se permiten actos electorales ni la difusión de propaganda destinada a influir en la decisión de los votantes.La votación se celebrará el domingo 29 de noviembre. El resultado definirá la distribución de escaños en el Congreso de los Diputados y el escenario para la formación del próximo Gobierno: la continuidad de Sánchez con el respaldo de sus socios de izquierda o una posible alianza de gobierno entre el PP y Vox.

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