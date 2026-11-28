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'La avenida de los generales': altos cargos de Trump se refugian en bases militares ante las amenazas
'La avenida de los generales': altos cargos de Trump se refugian en bases militares ante las amenazas
Sputnik Mundo
Unos seis altos funcionarios de la Administración Trump se han instalado en bases militares de acceso restringido en Washington, presuntamente por temor a... 28.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-28T13:47+0000
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Una de las instalaciones elegidas es Fort McNair, donde tradicionalmente se encuentran las residencias de generales y altos mandos militares. Algunos funcionarios se trasladaron allí ante supuestas amenazas relacionadas con Irán, mientras que otros alegaron motivos de seguridad vinculados a la violencia política interna.El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dejó recientemente su vivienda en Georgetown para instalarse en una residencia militar protegida. Según explicó, las amenazas iraníes estarían relacionadas con la presión económica y las sanciones que Washington ha impuesto a Teherán.El funcionario aseguró que la Administración no cederá ante la intimidación.El fiscal general de EEUU, Todd Blanche, también se trasladó recientemente a una base militar por razones de seguridad, según fuentes consultadas por medios estadounidenses. Por su parte, el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, su esposa Katie y sus hijos abandonaron Virginia en 2025, después de que se organizaran protestas frente a su vivienda y se difundiera la dirección de la familia.La Casa Blanca atribuyó la mudanza a "una campaña de acoso, divulgación de datos personales y amenazas a gran escala y debidamente documentada". Marco Rubio y Pete Hegseth también residen en Fort McNair, en un sector conocido como Generals’ Row, o 'la avenida de los generales'.Los funcionarios pagan por el alojamiento, cuyo coste suele superar los 4.500 dólares mensuales. El sistema se basa en una normativa aprobada por el Congreso en 2008, que permite al Pentágono fijar para determinados cargos civiles una renta aproximadamente un 5% superior a la de los generales y almirantes de cuatro estrellas.La residencia de Hegseth ya había generado controversia después de que trascendiera que el Ejército contemplaba invertir unos 137.000 dólares en su renovación. Ahora, el traslado de los funcionarios vuelve a plantear interrogantes sobre la legalidad, el coste y la transparencia de este tipo de alojamiento. El congresista demócrata George Whitesides pidió al Pentágono que investigara las amenazas, los fundamentos legales y los gastos asociados.Los expertos advierten que vivir en instalaciones militares aisladas puede profundizar la distancia entre los dirigentes y la población. Así, el director del Centro de Estudios Congresionales y Presidenciales de la American University, Thomas Kahn, considera que esta práctica "agrava el aislamiento de los funcionarios públicos" y los aleja de la vida cotidiana de los ciudadanos.
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'La avenida de los generales': altos cargos de Trump se refugian en bases militares ante las amenazas
Unos seis altos funcionarios de la Administración Trump se han instalado en bases militares de acceso restringido en Washington, presuntamente por temor a amenazas y al aumento de la violencia política en EEUU, según medios del país. Entre ellos, precisan, se encuentran el secretario de Estado, Marco Rubio, y el titular de Guerra, Pete Hegseth.
Una de las instalaciones elegidas es Fort McNair, donde tradicionalmente se encuentran las residencias de generales y altos mandos militares. Algunos funcionarios se trasladaron allí ante supuestas amenazas relacionadas con Irán, mientras que otros alegaron motivos de seguridad vinculados a la violencia política interna.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dejó recientemente su vivienda en Georgetown para instalarse en una residencia militar protegida. Según explicó, las amenazas iraníes estarían relacionadas con la presión económica y las sanciones que Washington ha impuesto a Teherán.
"Han iniciado amenazas de muerte contra mí y contra otros miembros del gabinete", afirmó Bessent en declaraciones a medios locales.
El funcionario aseguró que la Administración no cederá ante la intimidación.
22 de noviembre, 17:58 GMT
El fiscal general de EEUU, Todd Blanche, también se trasladó recientemente a una base militar por razones de seguridad, según fuentes consultadas por medios estadounidenses. Por su parte, el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, su esposa Katie y sus hijos abandonaron Virginia en 2025, después de que se organizaran protestas frente a su vivienda y se difundiera la dirección de la familia.
La Casa Blanca atribuyó la mudanza a "una campaña de acoso, divulgación de datos personales y amenazas a gran escala y debidamente documentada". Marco Rubio y Pete Hegseth también residen en Fort McNair, en un sector conocido como Generals’ Row, o 'la avenida de los generales'.
Los funcionarios pagan por el alojamiento, cuyo coste suele superar los 4.500 dólares mensuales. El sistema se basa en una normativa aprobada por el Congreso en 2008, que permite al Pentágono fijar para determinados cargos civiles una renta aproximadamente un 5% superior a la de los generales y almirantes de cuatro estrellas.
La residencia de Hegseth ya había generado controversia después de que trascendiera que el Ejército contemplaba invertir unos 137.000 dólares en su renovación. Ahora, el traslado de los funcionarios vuelve a plantear interrogantes sobre la legalidad, el coste y la transparencia de este tipo de alojamiento. El congresista demócrata George Whitesides pidió al Pentágono que investigara las amenazas, los fundamentos legales y los gastos asociados.
Los expertos advierten que vivir en instalaciones militares aisladas puede profundizar la distancia entre los dirigentes y la población. Así, el director del Centro de Estudios Congresionales y Presidenciales de la American University, Thomas Kahn, considera que esta práctica "agrava el aislamiento de los funcionarios públicos" y los aleja de la vida cotidiana de los ciudadanos.
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