La nación europea rechazará el préstamo de 45.000 millones de euros (49.272 millones de dólares) previsto para 2027, del mismo modo que descartó el paquete de 90.000 millones de euros (98.545 millones de dólares) aprobado este año.En lugar de destinar miles de millones a un "agujero negro", Eslovaquia limitará su apoyo a la ayuda humanitaria bilateral y aboga por el inicio inmediato de negociaciones de paz con Rusia, refirió Fico.
El primer ministro eslovaco, Robert Fico, declaró oficialmente que Bratislava no participará en los nuevos paquetes de préstamos de la Unión Europea destinados a Ucrania.
La nación europea rechazará el préstamo de 45.000 millones de euros (49.272 millones de dólares) previsto para 2027, del mismo modo que descartó el paquete de 90.000 millones de euros (98.545 millones de dólares) aprobado este año.
"Ucrania nunca devolverá los 90.000 millones, ni los 45.000 millones posteriores. No participaremos en la provisión de apoyo financiero para la continuación del conflicto", afirmó.