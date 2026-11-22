https://noticiaslatam.lat/20261122/no-son-prestamos-son-regalos-fico-denuncia-presiones-politicas-de-bruselas-para-financiar-un-nuevo-1175986505.html
"No son préstamos, son regalos": Fico denuncia presiones políticas de Bruselas para financiar un nuevo crédito militar a Ucrania
"No son préstamos, son regalos": Fico denuncia presiones políticas de Bruselas para financiar un nuevo crédito militar a Ucrania
Sputnik Mundo
Bratislava no participará en el nuevo préstamo de 45.000 millones de euros para Ucrania, pese a las presiones políticas de Bruselas, confirmó el primer... 22.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-22T09:52+0000
2026-11-22T09:52+0000
2026-11-22T09:52+0000
internacional
robert fico
ucrania
eslovaquia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/04/1162349101_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8e769ec71bef987d45292b426e8291ec.jpg
Fico cuestionó el carácter reembolsable de la operación y afirmó que la UE pretende endeudarse en los mercados financieros internacionales para financiar el conflicto ucraniano, aun sabiendo que Kiev "no devolverá ni un céntimo".El jefe del Gobierno eslovaco aseguró que su país seguirá prestando ayuda humanitaria a Ucrania, pero descartó contribuir a un crédito militar que, en sus palabras, "no hace más que prolongar el sufrimiento". Precisó que el asunto será abordado el 23 de noviembre en Bratislava, durante una reunión con los primeros ministros del grupo V4 y el canciller federal austríaco, Christian Stocker.Según los medios comunitarios, Ucrania ha pedido 70.000 millones de euros (unos 77.000 millones de dólares) adicionales para 2027, de los que la UE calcula que aportará 45.000 millones de euros (casi 50.000 millones de dólares).Alemania, el mayor contribuyente al presupuesto comunitario y principal patrocinador financiero de Kiev, defiende que el coste debe repartirse entre todos los socios. Se precisa que los líderes de la UE abordarán tanto esta cuestión como el presupuesto para 2028-2034 durante la cumbre prevista para los días 26 y 27 de noviembre en Bruselas.
https://noticiaslatam.lat/20261114/merz-divide-a-europa-la-financiacion-de-kiev-abre-una-brecha-entre-los-socios-de-la-ue-1175881624.html
ucrania
eslovaquia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/04/1162349101_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_a26ee9228cc371f8d87c1315456cc14c.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
robert fico, ucrania, eslovaquia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
robert fico, ucrania, eslovaquia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
"No son préstamos, son regalos": Fico denuncia presiones políticas de Bruselas para financiar un nuevo crédito militar a Ucrania
Bratislava no participará en el nuevo préstamo de 45.000 millones de euros para Ucrania, pese a las presiones políticas de Bruselas, confirmó el primer ministro eslovaco, Robert Fico. Según el mandatario, la UE intenta vincular su aprobación a la adopción de todo el presupuesto comunitario hasta 2028.
"Nuestra postura sigue siendo la misma: no participar", subrayó.
Fico cuestionó el carácter reembolsable de la operación y afirmó que la UE pretende endeudarse en los mercados financieros internacionales para financiar el conflicto ucraniano, aun sabiendo que Kiev "no devolverá ni un céntimo".
"Hablemos claro: no son préstamos, son regalos", declaró.
14 de noviembre, 18:35 GMT
El jefe del Gobierno eslovaco aseguró que su país seguirá prestando ayuda humanitaria a Ucrania, pero descartó contribuir a un crédito militar que, en sus palabras, "no hace más que prolongar el sufrimiento".
Precisó que el asunto será abordado el 23 de noviembre en Bratislava, durante una reunión con los primeros ministros del grupo V4 y el canciller federal austríaco, Christian Stocker.
Según los medios comunitarios, Ucrania ha pedido 70.000 millones de euros (unos 77.000 millones de dólares) adicionales para 2027, de los que la UE calcula que aportará 45.000 millones de euros (casi 50.000 millones de dólares).
Alemania, el mayor contribuyente al presupuesto comunitario y principal patrocinador financiero de Kiev, defiende que el coste debe repartirse entre todos los socios. Se precisa que los líderes de la UE abordarán tanto esta cuestión como el presupuesto para 2028-2034 durante la cumbre prevista para los días 26 y 27 de noviembre en Bruselas.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.