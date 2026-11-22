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"No son préstamos, son regalos": Fico denuncia presiones políticas de Bruselas para financiar un nuevo crédito militar a Ucrania

"No son préstamos, son regalos": Fico denuncia presiones políticas de Bruselas para financiar un nuevo crédito militar a Ucrania

Sputnik Mundo

Bratislava no participará en el nuevo préstamo de 45.000 millones de euros para Ucrania, pese a las presiones políticas de Bruselas, confirmó el primer... 22.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-22T09:52+0000

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Fico cuestionó el carácter reembolsable de la operación y afirmó que la UE pretende endeudarse en los mercados financieros internacionales para financiar el conflicto ucraniano, aun sabiendo que Kiev "no devolverá ni un céntimo".El jefe del Gobierno eslovaco aseguró que su país seguirá prestando ayuda humanitaria a Ucrania, pero descartó contribuir a un crédito militar que, en sus palabras, "no hace más que prolongar el sufrimiento". Precisó que el asunto será abordado el 23 de noviembre en Bratislava, durante una reunión con los primeros ministros del grupo V4 y el canciller federal austríaco, Christian Stocker.Según los medios comunitarios, Ucrania ha pedido 70.000 millones de euros (unos 77.000 millones de dólares) adicionales para 2027, de los que la UE calcula que aportará 45.000 millones de euros (casi 50.000 millones de dólares).Alemania, el mayor contribuyente al presupuesto comunitario y principal patrocinador financiero de Kiev, defiende que el coste debe repartirse entre todos los socios. Se precisa que los líderes de la UE abordarán tanto esta cuestión como el presupuesto para 2028-2034 durante la cumbre prevista para los días 26 y 27 de noviembre en Bruselas.

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