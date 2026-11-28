Será el 28 de noviembre cuando se realice la audiencia inicial en la que el exministro paraguayo enfrentará cargos por administración en provecho propio, cohecho pasivo, agravado, asociación criminal y lavado de activos.Según las autoridades paraguayas, cuando ejercía como titular del Ministerio de Economía, autorizó la colocación de 250.000 millones de guaraníes (39 millones de dólares) de fondos previsionales en Ueno Bank, un favor que habría cobrado meses después tras dejar el cargo y convertirse en un consultor de Grupo Vázquez.Más temprano, la Fiscalía del país sudamericano había ordenado la aprehensión de Fernández Valdovinos.
El exfuncionario Carlos Fernández Valdovinos se presentó ante las autoridades, después de que el Ministerio Público ordenó su aprehensión, por estar acusado de estar vinculado al escándalo de Ueno Bank y al expresidente Santiago Peña, actualmente preso.
Será el 28 de noviembre cuando se realice la audiencia inicial en la que el exministro paraguayo enfrentará cargos por administración en provecho propio, cohecho pasivo, agravado, asociación criminal y lavado de activos.
Según las autoridades paraguayas, cuando ejercía como titular del Ministerio de Economía, autorizó la colocación de 250.000 millones de guaraníes (39 millones de dólares) de fondos previsionales en Ueno Bank, un favor que habría cobrado meses después tras dejar el cargo y convertirse en un consultor de Grupo Vázquez.