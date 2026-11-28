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Cae más de 90% el ingreso de migrantes irregulares a Chile, dicen autoridades
Cae más de 90% el ingreso de migrantes irregulares a Chile, dicen autoridades
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El Gobierno chileno reportó una reducción del 93% en los ingresos migratorios irregulares por la frontera, además de un incremento superior al 3.300% en el... 28.11.2026, Sputnik Mundo
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Durante una visita a la región de Antofagasta (norte), donde el funcionario participó en una reunión con autoridades locales y representantes de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), detalló que entre enero y octubre de este año se registraron 320 ingresos irregulares en frontera, frente a los 4.612 contabilizados durante el mismo período de 2025.En materia migratoria, el director del Sermig informó que durante 2026 se concretaron 2.281 expulsiones. La cifra de expulsiones realizadas por el actual Gobierno equivale al 83,86% de las registradas durante 2024 y 2025, así como al 44,74% de las 4.437 ejecutadas durante toda la administración del expresidente Gabriel Boric (2022-2026).Por otra parte, los datos del comisionado presidencial para la macrozona norte muestran que los operativos que interrumpieron actividades de contrabando en la franja fronteriza aumentaron de 24 en 2025 a 82 en lo que va de 2026, un alza de 241,67%. Los eventos relacionados con el tráfico de drogas pasaron de nueve a 32.El volumen de sustancias ilícitas decomisadas también registró un incremento, al pasar de 61,63 kilogramos a 2.119 kilogramos, lo que representa un aumento superior al 3.300%, según las cifras oficiales.En paralelo, la Dirección de Vialidad de Antofagasta informó que la construcción de una nueva etapa de zanja fronteriza, de 12 kilómetros de extensión, superó el 11% de avance. La infraestructura busca bloquear pasos no habilitados en sectores del desierto y facilitar las labores de vigilancia de las fuerzas de seguridad.
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Cae más de 90% el ingreso de migrantes irregulares a Chile, dicen autoridades
El Gobierno chileno reportó una reducción del 93% en los ingresos migratorios irregulares por la frontera, además de un incremento superior al 3.300% en el decomiso de drogas, como parte de los resultados del Plan Escudo Fronterizo, informó el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum.
Durante una visita a la región de Antofagasta (norte), donde el funcionario participó en una reunión con autoridades locales y representantes de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), detalló que entre enero y octubre de este año se registraron 320 ingresos irregulares en frontera, frente a los 4.612 contabilizados durante el mismo período de 2025.
"Estas cifras confirman que el ordenamiento migratorio requería una decisión política y continuidad operativa que este Gobierno ha alcanzado. El cambio de estrategia fue fundamental y el despliegue del Plan Escudo Fronterizo ha sido un éxito", declaró Sauerbaum.
En materia migratoria, el director del Sermig informó que durante 2026 se concretaron 2.281 expulsiones.
De ese total, 1.985 corresponden a la administración del presidente José Antonio Kast, que asumió en marzo. El organismo relacionó estos resultados con una mayor frecuencia de vuelos chárter y contabilizó 13 operaciones desde el 16 de abril.
La cifra de expulsiones realizadas por el actual Gobierno equivale al 83,86% de las registradas durante 2024 y 2025, así como al 44,74% de las 4.437 ejecutadas durante toda la administración del expresidente Gabriel Boric (2022-2026).
Por otra parte, los datos del comisionado presidencial para la macrozona norte muestran que los operativos que interrumpieron actividades de contrabando en la franja fronteriza aumentaron de 24 en 2025 a 82 en lo que va de 2026, un alza de 241,67%. Los eventos relacionados con el tráfico de drogas pasaron de nueve a 32.
El volumen de sustancias ilícitas decomisadas también registró un incremento, al pasar de 61,63 kilogramos a 2.119 kilogramos, lo que representa un aumento superior al 3.300%, según las cifras oficiales.
En paralelo, la Dirección de Vialidad de Antofagasta informó que la construcción de una nueva etapa de zanja fronteriza, de 12 kilómetros de extensión, superó el 11% de avance. La infraestructura busca bloquear pasos no habilitados en sectores del desierto y facilitar las labores de vigilancia de las fuerzas de seguridad.
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