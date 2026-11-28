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Cae más de 90% el ingreso de migrantes irregulares a Chile, dicen autoridades

Cae más de 90% el ingreso de migrantes irregulares a Chile, dicen autoridades

Sputnik Mundo

El Gobierno chileno reportó una reducción del 93% en los ingresos migratorios irregulares por la frontera, además de un incremento superior al 3.300% en el... 28.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-28T06:22+0000

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Durante una visita a la región de Antofagasta (norte), donde el funcionario participó en una reunión con autoridades locales y representantes de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), detalló que entre enero y octubre de este año se registraron 320 ingresos irregulares en frontera, frente a los 4.612 contabilizados durante el mismo período de 2025.En materia migratoria, el director del Sermig informó que durante 2026 se concretaron 2.281 expulsiones. La cifra de expulsiones realizadas por el actual Gobierno equivale al 83,86% de las registradas durante 2024 y 2025, así como al 44,74% de las 4.437 ejecutadas durante toda la administración del expresidente Gabriel Boric (2022-2026).Por otra parte, los datos del comisionado presidencial para la macrozona norte muestran que los operativos que interrumpieron actividades de contrabando en la franja fronteriza aumentaron de 24 en 2025 a 82 en lo que va de 2026, un alza de 241,67%. Los eventos relacionados con el tráfico de drogas pasaron de nueve a 32.El volumen de sustancias ilícitas decomisadas también registró un incremento, al pasar de 61,63 kilogramos a 2.119 kilogramos, lo que representa un aumento superior al 3.300%, según las cifras oficiales.En paralelo, la Dirección de Vialidad de Antofagasta informó que la construcción de una nueva etapa de zanja fronteriza, de 12 kilómetros de extensión, superó el 11% de avance. La infraestructura busca bloquear pasos no habilitados en sectores del desierto y facilitar las labores de vigilancia de las fuerzas de seguridad.

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