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Defensa británica pierde el contacto con la mitad de los veteranos de su reserva estratégica, según medios

Defensa británica pierde el contacto con la mitad de los veteranos de su reserva estratégica, según medios

Sputnik Mundo

El Ministerio de Defensa británico no dispone de datos de contacto actualizados de 45.000 de los 96.000 veteranos que integran la reserva estratégica del país... 28.11.2026, Sputnik Mundo

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El ente castrense instó a los reservistas a estar preparados para ser llamados a filas en caso de necesidad. Sin embargo, se descubrió que solo fue posible entregar las cartas de aviso a la mitad de los veteranos registrados en el país debido a la falta de datos de contacto, escriben medios.Conforme a los medios, el problema de la falta de información se ha ido agravando durante años, mientras que decenas de miles de exmilitares han cambiado de domicilio o de correo electrónico sin notificárselo al Ministerio.Para restablecer el contacto con los veteranos, el Ministerio de Defensa ha publicado avisos en su portal en los que les pide que se pongan en contacto con el organismo y actualicen sus datos, incluidas las competencias civiles adquiridas después de dejar el servicio, especialmente en ámbitos como la programación, la ciberseguridad y la inteligencia artificial.Como concluye la prensa, en los últimos años las Fuerzas Armadas británicas han tenido dificultades tanto para reclutar personal como para retenerlo. Entre otras cosas, el tamaño del Ejército se ha reducido casi en un tercio: en 2010 contaba con más de 100.000 efectivos, mientras que actualmente apenas supera los 70.000.

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