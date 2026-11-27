"Imaginen que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México abriera una línea para denunciar la corrupción en EEUU... ¿Cómo lo vería el Gobierno de EEUU?", cuestionó la mandataria en conferencia de prensa.El director de la DEA, Terrance Cole, ha dicho en varias ocasiones que perseguirán a narcotraficantes o funcionarios que colaboren con los cárteles, y ha repetido la misma narrativa del presidente Donald Trump acerca de que México "está controlado" por el crimen organizado.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum criticó a la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés) por haber creado una línea anónima para recibir supuestas denuncias de actividades de los cárteles de la droga y "funcionarios corruptos" en México.
"Imaginen que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México abriera una línea para denunciar la corrupción en EEUU... ¿Cómo lo vería el Gobierno de EEUU?", cuestionó la mandataria en conferencia de prensa.
El director de la DEA, Terrance Cole, ha dicho en varias ocasiones que perseguirán a narcotraficantes o funcionarios que colaboren con los cárteles, y ha repetido la misma narrativa del presidente Donald Trump acerca de que México "está controlado" por el crimen organizado.
🇲🇽🇺🇸 Sheinbaum acusa de injerencia a la DEA: "Ellos ya tienen mucho qué hacer en su país"
🔎 La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum criticó a la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés) por haber creado una línea anónima para recibir supuestas denuncias de actividades de los cárteles de la droga y "funcionarios corruptos" en México.
🗣 "Imaginen que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México abriera una línea para denunciar la corrupción en EEUU... ¿Cómo lo vería el Gobierno de EEUU?", cuestionó la mandataria en conferencia de prensa.
👉 El director de la DEA, Terrance Cole, ha dicho en varias ocasiones que perseguirán a narcotraficantes o funcionarios que colaboren con los cárteles, y ha repetido la misma narrativa del presidente Donald Trump acerca de que México "está controlado" por el crimen organizado.