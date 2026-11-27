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Rusia es uno de los pocos países del mundo capaces de construir submarinos nucleares de gran potencia, indica Putin
Rusia es uno de los pocos países del mundo capaces de construir submarinos nucleares de gran potencia, indica Putin
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Rusia es uno de los pocos países del mundo capaces de construir potentes submarinos nucleares, declaró el presidente ruso Vladímir Putin. Además, agregó que su... 27.11.2026, Sputnik Mundo
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Precisó que oficinas de diseño y astilleros de Rusia cuentan con tecnologías y soluciones de ingeniería de vanguardia, una amplia experiencia y personal altamente cualificado para este fin.Asimismo, el mandatario ruso subrayó que las oportunas decisiones de aumentar la producción de buques de serie para la Armada rusa mejorarán la sostenibilidad económica de la industria naval y de las empresas de la industria de defensa."Quisiera destacar que las decisiones oportunas para aumentar la producción de buques en serie y modernizar ciertas armas garantizarán el funcionamiento estable de los astilleros y sus subcontratistas, lo que incrementará la estabilidad económica de la industria naval y de defensa, estimulará el desarrollo de tecnologías avanzadas y atraerá nuevo personal. Esto contribuirá, por lo tanto, a fortalecer la capacidad de defensa y la soberanía tecnológica de Rusia", indicó Putin.Añadió que se espera que la Armada rusa reciba cinco portamisiles más para 2030, incluyendo tres submarinos de la clase Yasen-M.
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Rusia es uno de los pocos países del mundo capaces de construir submarinos nucleares de gran potencia, indica Putin
16:40 GMT 27.11.2026 (actualizado: 16:42 GMT 27.11.2026)
Rusia es uno de los pocos países del mundo capaces de construir potentes submarinos nucleares, declaró el presidente ruso Vladímir Putin. Además, agregó que su nación tiene la intención de desarrollar y modernizar su Armada.
"Quisiera destacar especialmente que Rusia es uno de los pocos países del mundo capaces de construir submarinos nucleares tan potentes: armas de importancia y trascendencia a nivel mundial", destacó el jefe de Estado durante la ceremonia de izado de la primera bandera naval en el submarino de propulsión nuclear Perm.
Precisó que oficinas de diseño y astilleros de Rusia cuentan con tecnologías y soluciones de ingeniería de vanguardia, una amplia experiencia y personal altamente cualificado para este fin.
Asimismo, el mandatario ruso subrayó que las oportunas decisiones de aumentar la producción de buques de serie para la Armada rusa mejorarán la sostenibilidad económica de la industria naval y de las empresas de la industria de defensa.
"Quisiera destacar que las decisiones oportunas para aumentar la producción de buques en serie y modernizar ciertas armas garantizarán el funcionamiento estable de los astilleros y sus subcontratistas, lo que incrementará la estabilidad económica de la industria naval y de defensa, estimulará el desarrollo de tecnologías avanzadas y atraerá nuevo personal. Esto contribuirá, por lo tanto, a fortalecer la capacidad de defensa y la soberanía tecnológica de Rusia", indicó Putin.
Añadió que se espera que la Armada rusa reciba cinco portamisiles más para 2030, incluyendo tres submarinos de la clase Yasen-M.