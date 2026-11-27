"La investigación estadounidense bajo la Sección 301 [de la Ley de Comercio de 1974] es un acto típico del unilateralismo que socava gravemente el orden económico internacional y las reglas de la Organización Mundial del Comercio. China lo rechaza enérgicamente", dijo el portavoz del Ministerio de Comercio de China, He Yadong.Según Pekín, los nuevos aranceles propuestos por EEUU —que aún están a revisión y que podrían gravar con hasta 40% de arancel a varios productos chinos— hacen poco para solucionar los "desequilibrios estructurales" de la balanza comercial estadounidense. Además, advirtió que este endurecimiento de tarifas "alterará la estabilidad y seguridad de las cadenas industriales y de suministro globales".
El Gobierno de Xi Jinping expresó su rechazo a la imposición de aranceles adicionales por parte de Washington a una diversidad de productos chinos, ya que esa acción atenta contra las normas del libre comercio y traba las negociaciones bilaterales para la reducción de tarifas recíprocas.
"La investigación estadounidense bajo la Sección 301 [de la Ley de Comercio de 1974] es un acto típico del unilateralismo que socava gravemente el orden económico internacional y las reglas de la Organización Mundial del Comercio. China lo rechaza enérgicamente", dijo el portavoz del Ministerio de Comercio de China, He Yadong.
"Esperamos que EEUU agilice sus procedimientos internos y trabaje con China para poner en vigor el arreglo de reducción recíproca de aranceles de 30.000 millones de dólares lo antes posible", añadió.
Según Pekín, los nuevos aranceles propuestos por EEUU —que aún están a revisión y que podrían gravar con hasta 40% de arancel a varios productos chinos— hacen poco para solucionar los "desequilibrios estructurales" de la balanza comercial estadounidense.
Además, advirtió que este endurecimiento de tarifas "alterará la estabilidad y seguridad de las cadenas industriales y de suministro globales".
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