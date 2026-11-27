Luego de tres años consecutivos de descensos, el gasto para esta festividad clásica del calendario estadounidense vuelve a repuntar en momentos en que la sociedad estadounidense enfrenta alzas de precios en una gran diversidad de productos y servicios debido al incremento del costo de los combustibles, a raíz de la guerra iniciada por EEUU e Israel contra Irán en febrero pasado. El encarecimiento responde principalmente al alza del 10% en el pavo congelado, cuyo ejemplar de 7,2 kilogramos promedia los 23,68 dólares debido a la fuerte demanda y la escasez de inventarios. A este factor se suman los mayores costos de transporte y procesamiento en la cadena de suministro, derivados del conflicto en Oriente Medio. Según el organismo, también registraron aumentos productos como leche, papas, verduras congeladas, arándanos y relleno. Por regiones, el noreste del país registra las tarifas más elevadas para el menú festivo, con un promedio de 61,57 dólares, frente a los 58,74 del oeste, los 56,89 del medio oeste y los 54,33 del sur.
Un banquete casero y sencillo para 10 comensales cuesta alrededor de 58,63 dólares, lo que representa un incremento interanual del 6%, informó la Federación de Oficinas Agrícolas del país.
Luego de tres años consecutivos de descensos, el gasto para esta festividad clásica del calendario estadounidense vuelve a repuntar en momentos en que la sociedad estadounidense enfrenta alzas de precios en una gran diversidad de productos y servicios debido al incremento del costo de los combustibles, a raíz de la guerra iniciada por EEUU e Israel contra Irán en febrero pasado.
El encarecimiento responde principalmente al alza del 10% en el pavo congelado, cuyo ejemplar de 7,2 kilogramos promedia los 23,68 dólares debido a la fuerte demanda y la escasez de inventarios. A este factor se suman los mayores costos de transporte y procesamiento en la cadena de suministro, derivados del conflicto en Oriente Medio.
Según el organismo, también registraron aumentos productos como leche, papas, verduras congeladas, arándanos y relleno. Por regiones, el noreste del país registra las tarifas más elevadas para el menú festivo, con un promedio de 61,57 dólares, frente a los 58,74 del oeste, los 56,89 del medio oeste y los 54,33 del sur.
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