Irán niega las acusaciones de Israel sobre armas químicas: "Quieren engañar a EEUU"
© AP Photo / Vahid SalemiUna mujer iraní sostiene la bandera de su país en una manifestación contra EEUU e Israel en la plaza Enqelab-e-Eslami (Revolución Islámica), en el centro de Teherán, Irán, el 24 de junio de 2025.
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Teherán rechazó contundentemente los señalamientos sin pruebas de Tel Aviv acerca de que el país persa está en planes de desarrollar armamento químico de alta peligrosidad, añadiendo así otro ingrediente de tensión en las estancadas negociaciones entre Irán y EEUU para poner fin a la guerra.
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Aragchí, utilizó sus redes sociales para calificar como mentiras las versiones difundidas por el Gobierno de Benjamín Netanyahu, y aseguró que, una vez más, el Estado hebreo busca la confrontación.
"El objetivo es audaz: engañar a Estados Unidos para que libre otra guerra en su nombre, poniendo a los iraníes en el punto de mira", advirtió el canciller de la nación persa.
Por el contrario, advierte Teherán, "el régimen israelí se ha negado a adherirse a cualquier convención que prohíba las armas nucleares, químicas o biológicas", además de que "posee cientos de ojivas nucleares, ha atacado a siete países de la región y ha ocupado territorios".
22 de noviembre, 17:58 GMT
En ese sentido, Aragchí recordó que Irán es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y miembro de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).
"Tan solo en el último año, ha arrastrado a Estados Unidos a dos guerras fallidas contra Irán. Ahora, este belicista acusa descaradamente a Irán de desarrollar y ocultar tales armas atroces en fábricas farmacéuticas", insistió Aragchí.
No es la primera vez que desde Israel se acusa a Irán de desarrollar "armas de destrucción masiva". El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho que Teherán tiene uranio enriquecido como para desarrollar nueve bombas atómicas. Sin embargo, lleva diciendo eso desde 1996, desde hace casi 30 años, y hasta el momento no hay pruebas de que el país persa tenga armamento nuclear.
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