La Administración Trump informó la víspera que estudia aplicar impuestos al azúcar brasileño y un arancel adicional del 10% a las aeronaves terminadas.El país sudamericano ha acusado a EEUU de utilizar las medidas comerciales para presionar cambios en las normas brasileñas sobre el sistema de pagos PIX, el comercio digital y otros acuerdos. Por ello, Brasilia advirtió que podría responder con medidas recíprocas. Desde julio, Washington ya había aplicado un arancel del 25% a determinados productos brasileños.El representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, señaló que Washington proponía cambios en los aranceles impuestos en julio, después de que Brasil "no hubiera logrado avances significativos" en las negociaciones. Según el funcionario, los cambios darían a Washington más influencia para presionar a la nación sudamericana a fin de que abandonara dichas prácticas.Brasil es uno de los países más afectados por la nueva estrategia arancelaria de la Casa Blanca, que se basa en la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una norma sobre "prácticas comerciales desleales" de países que mantienen una relación económica con Washington. El mandatario Luis Inácio Lula da Silva es un duro crítico de la política exterior de Donald Trump y en varias ocasiones ha advertido que el objetivo de muchas de las actuales estrategias de EEUU es la injerencia en América Latina, tanto a nivel político como militar. Además, Trump siempre ha expresado su simpatía por el expresidente Jair Bolsonaro, rival político de Lula que actualmente cumple condena en prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado.
El Gobierno de Luis Inácio Lula da Silva calificó de "amenaza inaceptable" la posible imposición de nuevos gravámenes por parte de Washington a varios de sus productos, en momentos en que ambos países viven tensiones comerciales y políticas.
La Administración Trump informó la víspera que estudia aplicar impuestos al azúcar brasileño y un arancel adicional del 10% a las aeronaves terminadas.
"La decisión unilateral de la USTR constituye una acción inaceptable dentro del proceso de negociación bilateral en curso", señaló la Presidencia de Brasil.
El país sudamericano ha acusado a EEUU de utilizar las medidas comerciales para presionar cambios en las normas brasileñas sobre el sistema de pagos PIX, el comercio digital y otros acuerdos. Por ello, Brasilia advirtió que podría responder con medidas recíprocas. Desde julio, Washington ya había aplicado un arancel del 25% a determinados productos brasileños.
El representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, señaló que Washington proponía cambios en los aranceles impuestos en julio, después de que Brasil "no hubiera logrado avances significativos" en las negociaciones. Según el funcionario, los cambios darían a Washington más influencia para presionar a la nación sudamericana a fin de que abandonara dichas prácticas.
Brasil es uno de los países más afectados por la nueva estrategia arancelaria de la Casa Blanca, que se basa en la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una norma sobre "prácticas comerciales desleales" de países que mantienen una relación económica con Washington.
El mandatario Luis Inácio Lula da Silva es un duro crítico de la política exterior de Donald Trump y en varias ocasiones ha advertido que el objetivo de muchas de las actuales estrategias de EEUU es la injerencia en América Latina, tanto a nivel político como militar. Además, Trump siempre ha expresado su simpatía por el expresidente Jair Bolsonaro, rival político de Lula que actualmente cumple condena en prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado.
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