¿Regresa la guerra comercial? EEUU propone nuevos aranceles a China y la Unión Europea
Sin embargo, los aranceles anunciados por la Oficina del Representante de Comercio de EEUU (USTR, por sus siglas en inglés) todavía no son definitivos y podrían modificarse en un periodo aproximado de dos meses, en el que se celebrarán audiencias, consultas públicas y otras exigencias de las autoridades norteamericanas.
🇺🇸🇨🇳🇪🇺 ¿Regresa la guerra comercial? EEUU propone nuevos aranceles a China y la Unión Europea 🪙 El Representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, anunció tarifas de hasta 20% a 14 economías, entre ellas China, Japón y la Unión Europea por supuestas "prácticas desleales" que Washington considera injustas para su balanza comercial. México quedó fuera de esta "lista negra". 📈 Las mayores tasas se concentran en productos y bienes chinos, lo cual elevaría los gravámenes a ese país hasta en 40%, poniendo fin a la tregua comercial pactada entre Washington y Pekín hace unos meses. Sin embargo, los aranceles anunciados por la Oficina del Representante de Comercio de EEUU (USTR, por sus siglas en inglés) todavía no son definitivos y podrían modificarse en un periodo aproximado de dos meses, en el que se celebrarán audiencias, consultas públicas y otras exigencias de las autoridades norteamericanas.— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) November 25, 2026
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