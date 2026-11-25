https://noticiaslatam.lat/20261125/son-10-millones-de-personas-abandonadas-el-ambicioso-proyecto-de-mexico-para-una-de-sus-zonas-mas-1176013555.html

"Son 10 millones de personas abandonadas": el ambicioso proyecto de México para una de sus zonas más marginadas

"Son 10 millones de personas abandonadas": el ambicioso proyecto de México para una de sus zonas más marginadas

Sputnik Mundo

En entrevista con Sputnik, el titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), Armando Quintero, detalla el Plan Integral... 25.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-25T23:31+0000

2026-11-25T23:31+0000

2026-11-25T23:35+0000

américa latina

méxico

gobierno de méxico

💬 entrevistas

sociedad

pobreza

desigualdad

claudia sheinbaum

estado de méxico

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/19/1176017498_1:0:2559:1439_1920x0_80_0_0_3fe17cb2c6d9d8b1aba04594591845cd.jpg

Creado hace más de 20 años, el INAFED es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación de México (Segob) que tiene como tarea principal fortalecer las capacidades institucionales de los más de 2.400 municipios que conforman el país latinoamericano.Así, el INAFED da asesoría y capacita en temas diversos a las administraciones municipales con la finalidad de lograr que sean más eficientes y capaces de responder a las necesidades de los ciudadanos. Sin embargo, Armando Quintero, actual titular del instituto, sentencia que con el Gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum el ente ha adquirido una mayor relevancia. El programa eje Una de las principales encomiendas hechas al INAFED es la coordinación del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, una estrategia tripartita en la que participan el Gobierno federal, el estatal y el municipal para dotar de servicios e infraestructura a 10 municipios mexiquenses con altos índices de marginación. En el programa participan Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Tlalnepantla, La Paz, Texcoco y Valle de Chalco.Ante ello, explica, la presidenta Sheinbaum ordenó la creación de este plan a seis años, y para el cual, en un inicio, se presupuestaron 75.000 millones de pesos (alrededor de 3.947 millones de dólares), sin embargo, hasta el momento se han erogado aproximadamente 100.000 millones de pesos (más de 5.263 millones de dólares).Durante el 2025, destaca el funcionario federal, se realizaron 102 obras en los 10 municipios, mientras que en lo que va del 2026 suman ya 120 mejoras. En cada uno de los territorios que conforman el plan habrá una Universidad Rosario Castellanos que tendrá una oferta académica con carreras de acuerdo a las condiciones económicas, sociales y medioambientales del lugar. Como parte de la estrategia se ubicaron 100.000 viviendas en condiciones de muy alto riesgo o marginalidad. A dichos hogares se les otorgaron 40.000 pesos (alrededor de 2.105 dólares) para que realizaran mejores estructurales a sus casas. "Tengo cultura plural"Sobre cómo es su relación con los gobiernos municipales que no son de Morena, Armando Quintero apunta que ese no es un problema para él, pues hay cordialidad con todos los partidos y desde el INAFED se trabaja sin distinción de colores. El funcionario federal sentencia que desde su paso como estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en donde también formó parte del sindicato y defendió la gratuidad de la institución, aprendió la necesidad de la pluralidad. "Yo crecí siendo oposición, entonces tengo una formación de respeto a la pluralidad, me gusta y este estoy acostumbrado a debatir", finaliza.

https://noticiaslatam.lat/20261125/crece-la-economia-pero-se-frena-el-empleo-formal-en-mexico-que-hay-detras-de-este-fenomeno-1176002043.html

https://noticiaslatam.lat/20261017/la-universidad-mas-grande-de-mexico-amplia-su-oferta-es-un-acto-impostergable-de-justicia-1175476176.html

méxico

estado de méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/03/1175716025_0:0:968:969_100x100_80_0_0_7622ea73888c5ad8726a4c57d9253298.jpg

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/03/1175716025_0:0:968:969_100x100_80_0_0_7622ea73888c5ad8726a4c57d9253298.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/03/1175716025_0:0:968:969_100x100_80_0_0_7622ea73888c5ad8726a4c57d9253298.jpg

méxico, gobierno de méxico, 💬 entrevistas, sociedad, pobreza, desigualdad, claudia sheinbaum, estado de méxico