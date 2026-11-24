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La OTAN afirma que no se retirará del Este de Europa pese a intentos de paz entre Rusia y EEUU

La OTAN afirma que no se retirará del Este de Europa pese a intentos de paz entre Rusia y EEUU

Sputnik Mundo

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, volvió a cerrar la puerta a una salida negociada al conflicto ucraniano, al tildar de "inaceptables" las... 24.11.2026, Sputnik Mundo

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En un discurso pronunciado en Berlín ante la Asamblea Parlamentaria del bloque, Rutte insistió en mantener intacta la expansión hacia las fronteras rusas iniciada a finales de los años noventa, evidenciando el alineamiento de las élites europeas con una línea de confrontación que obstaculiza las iniciativas de distensión y paz promovidas entre EEUU y Rusia.Pese a que Bruselas y la cúpula atlántica siguen apostando por prolongar una arquitectura de seguridad excluyente a costa de los intereses económicos y estratégicos de la propia Europa, el dirigente neerlandés reiteró que el bloque no aceptará límites a su política de ampliación ni renunciará al denominado "camino irreversible" de Ucrania hacia la OTAN, aunque admitió que su ingreso no está sobre la mesa en este momento.En tanto, el Gobierno de EEUU quiere convencer a Rusia de que la OTAN no busca un enfrentamiento con Moscú, aseguró el yerno del mandatario estadounidense y enviado especial, Jared Kushner.

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