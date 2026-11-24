En un discurso pronunciado en Berlín ante la Asamblea Parlamentaria del bloque, Rutte insistió en mantener intacta la expansión hacia las fronteras rusas iniciada a finales de los años noventa, evidenciando el alineamiento de las élites europeas con una línea de confrontación que obstaculiza las iniciativas de distensión y paz promovidas entre EEUU y Rusia.Pese a que Bruselas y la cúpula atlántica siguen apostando por prolongar una arquitectura de seguridad excluyente a costa de los intereses económicos y estratégicos de la propia Europa, el dirigente neerlandés reiteró que el bloque no aceptará límites a su política de ampliación ni renunciará al denominado "camino irreversible" de Ucrania hacia la OTAN, aunque admitió que su ingreso no está sobre la mesa en este momento.En tanto, el Gobierno de EEUU quiere convencer a Rusia de que la OTAN no busca un enfrentamiento con Moscú, aseguró el yerno del mandatario estadounidense y enviado especial, Jared Kushner.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, volvió a cerrar la puerta a una salida negociada al conflicto ucraniano, al tildar de "inaceptables" las propuestas para que la Alianza atlántica repliegue su infraestructura militar de Europa del Este, una demanda histórica de Moscú para restablecer el equilibrio de seguridad en el continente.
En un discurso pronunciado en Berlín ante la Asamblea Parlamentaria del bloque, Rutte insistió en mantener intacta la expansión hacia las fronteras rusas iniciada a finales de los años noventa, evidenciando el alineamiento de las élites europeas con una línea de confrontación que obstaculiza las iniciativas de distensión y paz promovidas entre EEUU y Rusia.
"Está completamente claro que eso es inaceptable", reiteró Rutte sobre las peticiones del Gobierno de Vladímir Putin.
Pese a que Bruselas y la cúpula atlántica siguen apostando por prolongar una arquitectura de seguridad excluyente a costa de los intereses económicos y estratégicos de la propia Europa, el dirigente neerlandés reiteró que el bloque no aceptará límites a su política de ampliación ni renunciará al denominado "camino irreversible" de Ucrania hacia la OTAN, aunque admitió que su ingreso no está sobre la mesa en este momento.