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El Kremlin considera inadmisible el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania
El Kremlin considera inadmisible el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania
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La posibilidad de enviar tropas extranjeras a Ucrania ha sido planteada en reiteradas ocasiones desde distintas capitales europeas, pero Moscú descarta... 25.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-25T10:26+0000
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Peskov respondió así a una pregunta de los periodistas sobre las declaraciones del ex primer ministro británico Boris Johnson, quien propuso desplegar tropas de la OTAN en Ucrania.En este sentido, agregó que la postura destructiva de Johnson es bien conocida por Moscú. Así, recordó que el ex primer ministro británico impidió que se alcanzara un acuerdo para poner fin al conflicto en Ucrania en 2022.Además, enfatizó que Moscú toma nota de la declaración de Bruselas sobre la decisión de los países europeos de no mantener contactos bilaterales con Rusia.El funcionario destacó que Rusia seguirá haciendo todo lo necesario, en el marco de la operación militar especial, para alcanzar sus objetivos.
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El Kremlin considera inadmisible el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania
10:26 GMT 25.11.2026 (actualizado: 10:33 GMT 25.11.2026)
La posibilidad de enviar tropas extranjeras a Ucrania ha sido planteada en reiteradas ocasiones desde distintas capitales europeas, pero Moscú descarta categóricamente esta opción, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
"El despliegue de cualquier contingente extranjero en el territorio ucraniano es algo absolutamente inaceptable e inadmisible para Rusia", comentó al precisar que esta postura fue reiterada por las autoridades rusas, incluido el presidente Vladímir Putin.
Peskov respondió así a una pregunta de los periodistas sobre las declaraciones del ex primer ministro británico Boris Johnson, quien propuso desplegar tropas de la OTAN en Ucrania.
En este sentido, agregó que la postura destructiva de Johnson es bien conocida por Moscú
. Así, recordó que el ex primer ministro británico impidió que se alcanzara un acuerdo para poner fin al conflicto en Ucrania en 2022.
21 de noviembre, 16:11 GMT
Además, enfatizó que Moscú toma nota de la declaración de Bruselas sobre la decisión de los países europeos de no mantener contactos bilaterales con Rusia.
El funcionario destacó que Rusia seguirá haciendo todo lo necesario, en el marco de la operación militar especial, para alcanzar sus objetivos.
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