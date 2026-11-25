La tripulación está compuesta por los chinos Tang Hongbo, de 51 años, y Wu Yi, de 39 años, así como por Muhammad Zeeshan Ali, de 40 años, el primer pakistaní en viajar al espacio y el primer extranjero en viajar a la estación orbital Tiangong. China empezó a construir su estación orbital Tiangong ('Palacio celestial') el 29 de abril de 2021, después de que fuera puesto en la órbita el primer módulo, llamado Tianhe ('Armonía de los cielos'). La construcción de la configuración principal de la estación concluyó el 3 de noviembre de 2022.La configuración básica de Tiangong incluye el módulo principal Tianhe y los módulos de laboratorio Wentian ('Búsqueda del paraíso') y Mengtian ('Soñando con el paraíso'), que están acoplados a Tianhe. Los tres pesan juntos aproximadamente 69 toneladas. Según las previsiones, el complejo orbital tendrá una vida útil de 15 años, hasta 2038.
El gigante asiático lanzó tres tripulantes desde la base espacial de Jiuquian (noroeste) y el lanzamiento fue transmitido en directo por la televisión estatal, en lo que es considerado uno de los grandes pasos espaciales de China.
"La nave espacial tripulada Shenzhou-24 se separó con éxito del cohete portador y entró en la órbita prevista; la tripulación se encuentra bien y el lanzamiento fue un éxito total", comentó la cadena televisiva CCTV.
La tripulación está compuesta por los chinos Tang Hongbo, de 51 años, y Wu Yi, de 39 años, así como por Muhammad Zeeshan Ali, de 40 años, el primer pakistaní en viajar al espacio y el primer extranjero en viajar a la estación orbital Tiangong.
China empezó a construir su estación orbital Tiangong ('Palacio celestial') el 29 de abril de 2021, después de que fuera puesto en la órbita el primer módulo, llamado Tianhe ('Armonía de los cielos'). La construcción de la configuración principal de la estación concluyó el 3 de noviembre de 2022.
La configuración básica de Tiangong incluye el módulo principal Tianhe y los módulos de laboratorio Wentian ('Búsqueda del paraíso') y Mengtian ('Soñando con el paraíso'), que están acoplados a Tianhe.
Los tres pesan juntos aproximadamente 69 toneladas. Según las previsiones, el complejo orbital tendrá una vida útil de 15 años, hasta 2038.
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