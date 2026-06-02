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Reactores nucleares en la Luna generarán energía para futuras misiones, según la NASA
Reactores nucleares en la Luna generarán energía para futuras misiones, según la NASA
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La construcción de reactores nucleares en la Luna ayudará a la NASA a garantizar un suministro eléctrico fiable para futuras misiones en el cuerpo celeste... 02.06.2026, Sputnik Mundo
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"Nuestro objetivo es generar decenas de kilovatios de potencia, y los reactores nucleares en la superficie son la mejor opción. Por ello, experimentaremos con algunas de estas tecnologías y, con el tiempo, desarrollaremos esa capacidad", afirmó García-Galán.El funcionario explicó que, si bien la NASA puede utilizar la energía solar, en las regiones lunares con extensas zonas de sombra podría no ser suficiente para alimentar los sistemas necesarios para una presencia humana sostenida en el satélite terrestre.Según el funcionario, la NASA planea realizar experimentos en este ámbito y desarrollar gradualmente las capacidades tecnológicas necesarias. En marzo, la agencia espacial estadounidense anunció sus planes para desarrollar gradualmente una base permanente en la Luna.
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Reactores nucleares en la Luna generarán energía para futuras misiones, según la NASA

08:44 GMT 02.06.2026
© AP Photo / Kiichiro SatoCientíficos comprobaron la existencia de un túnel subterráneo en la Luna
Científicos comprobaron la existencia de un túnel subterráneo en la Luna - Sputnik Mundo, 1920, 02.06.2026
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La construcción de reactores nucleares en la Luna ayudará a la NASA a garantizar un suministro eléctrico fiable para futuras misiones en el cuerpo celeste, afirmó Carlos García-Galán, director del programa de la base lunar de la agencia espacial estadounidense, en una entrevista con Sputnik.
"Nuestro objetivo es generar decenas de kilovatios de potencia, y los reactores nucleares en la superficie son la mejor opción. Por ello, experimentaremos con algunas de estas tecnologías y, con el tiempo, desarrollaremos esa capacidad", afirmó García-Galán.
El funcionario explicó que, si bien la NASA puede utilizar la energía solar, en las regiones lunares con extensas zonas de sombra podría no ser suficiente para alimentar los sistemas necesarios para una presencia humana sostenida en el satélite terrestre.
"Por ello, la energía nuclear es el siguiente paso, y comenzaremos con sistemas sencillos, como unidades de calentamiento por radioisótopos en las primeras instalaciones, para que puedan sobrevivir a la noche", añadió García-Galán.
Según el funcionario, la NASA planea realizar experimentos en este ámbito y desarrollar gradualmente las capacidades tecnológicas necesarias.
Misión Artemis II. - Sputnik Mundo, 1920, 01.04.2026
Internacional
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1 de abril, 23:15 GMT
En marzo, la agencia espacial estadounidense anunció sus planes para desarrollar gradualmente una base permanente en la Luna.
La primera fase consiste en el despliegue de sistemas de transporte a la Luna y el establecimiento de infraestructura básica de energía, científica y de comunicaciones.
La segunda busca crear infraestructura habitable y sistemas logísticos similares a los de la Tierra, incorporando avances de agencias espaciales internacionales.
La fase final permitirá la presencia humana a largo plazo en la Luna.
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