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Reactores nucleares en la Luna generarán energía para futuras misiones, según la NASA

Reactores nucleares en la Luna generarán energía para futuras misiones, según la NASA

Sputnik Mundo

La construcción de reactores nucleares en la Luna ayudará a la NASA a garantizar un suministro eléctrico fiable para futuras misiones en el cuerpo celeste... 02.06.2026, Sputnik Mundo

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"Nuestro objetivo es generar decenas de kilovatios de potencia, y los reactores nucleares en la superficie son la mejor opción. Por ello, experimentaremos con algunas de estas tecnologías y, con el tiempo, desarrollaremos esa capacidad", afirmó García-Galán.El funcionario explicó que, si bien la NASA puede utilizar la energía solar, en las regiones lunares con extensas zonas de sombra podría no ser suficiente para alimentar los sistemas necesarios para una presencia humana sostenida en el satélite terrestre.Según el funcionario, la NASA planea realizar experimentos en este ámbito y desarrollar gradualmente las capacidades tecnológicas necesarias. En marzo, la agencia espacial estadounidense anunció sus planes para desarrollar gradualmente una base permanente en la Luna.

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