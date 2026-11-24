"¡La ciencia climática extrema ha caído en el olvido!", dice Trump
© AP Photo / Mark SchiefelbeinEl presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas durante una rueda de prensa
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Síguenos en
El presidente de EEUU, Donald Trump, celebró los cambios introducidos en los escenarios climáticos hipotéticos más utilizados a nivel global y afirmó que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU había abandonado proyecciones que él describió como "ciencia climática extrema".
"Se acabaron las predicciones catastróficas. ¡Desaparecidas! ¡Desaparecidas! ¡Desaparecidas!", escribió Trump en su plataforma Truth Social, en referencia a los escenarios hipotéticos de emisiones muy elevadas RCP8.5 y SSP5-8.5, que preveían un calentamiento de entre 3,5 y 5,5 °C para 2100 y que ya no se consideran trayectorias plausibles para este siglo.
Sin embargo, el IPCC afirma que no crea ni es propietario de los escenarios climáticos. La comunidad científica está desarrollando un nuevo marco de escenarios, que se evaluará junto con otras investigaciones en el próximo Séptimo Informe de Evaluación del IPCC.
ExpandirMinimizar
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).