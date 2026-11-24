"El 19 de noviembre de 2026, el Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia frustró en la ciudad de Kislovodsk, en la provincia de Stávropol, los preparativos de un atentado terrorista contra los fieles de una institución religiosa judía, planeado por un ciudadano ruso, nacido en 2004, por instrucciones de miembros de una organización terrorista internacional prohibida en Rusia", señala el comunicado.La investigación estableció que el sospechoso fue partidario de una ideología radical y juró lealtad al líder de una organización terrorista bajo la supervisión de un coordinador extranjero.El sospechoso fue detenido cuando se dirigía a la sinagoga donde planeaba cometer el atentado. Llevaba un artefacto explosivo casero de 3,5 kilogramos, equipado con elementos lesivos. En su domicilio, los agentes encontraron componentes para fabricar explosivos.El FSB agregó que el detenido reconoció su culpabilidad y declaró que tenía previsto viajar a Siria tras cometer el atentado para integrarse en grupos armados ilegales.Las autoridades abrieron la causa penal por tentativa de atentado terrorista.
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) impidió un ataque terrorista contra una sinagoga en la ciudad de Kislovodsk, en el suroeste del país.
"El 19 de noviembre de 2026, el Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia frustró en la ciudad de Kislovodsk, en la provincia de Stávropol, los preparativos de un atentado terrorista contra los fieles de una institución religiosa judía, planeado por un ciudadano ruso, nacido en 2004, por instrucciones de miembros de una organización terrorista internacional prohibida en Rusia", señala el comunicado.
La investigación estableció que el sospechoso fue partidario de una ideología radical y juró lealtad al líder de una organización terrorista bajo la supervisión de un coordinador extranjero.
"Al preparar el atentado, el sospechoso realizó labores de reconocimiento de la zona, determinó las horas de mayor afluencia de personas y fabricó por su cuenta un artefacto explosivo", indica la nota.
El sospechoso fue detenido cuando se dirigía a la sinagoga donde planeaba cometer el atentado. Llevaba un artefacto explosivo casero de 3,5 kilogramos, equipado con elementos lesivos. En su domicilio, los agentes encontraron componentes para fabricar explosivos.