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El FSB ruso frustra un ataque con drones contra el aeródromo militar de Vorónezh

El FSB ruso frustra un ataque con drones contra el aeródromo militar de Vorónezh

Sputnik Mundo

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso frustró un plan ucraniano con drones contra el aeródromo militar de Vorónezh y detuvo a una presunta implicada en... 13.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-13T09:22+0000

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El plan buscaba destruir la infraestructura, el parque aeronáutico y al personal del aeródromo militar Baltimor, detalló el organismo.Para ello, los servicios de seguridad ucranianos reclutaron en 2022 a una ciudadana rusa mientras se encontraba en Ucrania.La mujer alquiló un garaje donde almacenó nueve kits de drones —equipados con medios de control y medio kilo de explosivos extranjeros cada uno— recuperados de varios escondites. Una vez desplegados, los dispositivos serían operados vía internet desde territorio ucraniano.En un video publicado por el FSB, la sospechosa confesó que sus controladores le prometieron una recompensa económica y la posibilidad de regresar a Ucrania.

https://noticiaslatam.lat/20260910/frustran-un-atentado-contra-el-embajador-britanico-en-moscu-orquestrado-por-kiev-revela-el-fsb-1175006611.html

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