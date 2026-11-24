El texto, que ya había sido aprobado por el Senado la semana pasada, salió adelante con 353 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones.Los diputados analizan ahora las propuestas de modificación del texto presentadas por los partidos para intentar matizar algún fragmento del proyecto.El relator del mismo, el diputado Mauro Benevides Filho, presentó su parecer a favor de aprobar la propuesta salida del Senado sin cambios, para evitar alargar la tramitación, ya que en ese caso el texto debería volver a la Cámara Alta.La aprobación del ajuste fiscal se da en un momento de fuerte incertidumbre en el mercado financiero, ante el margen de maniobra que tendrá el Gobierno para contener el crecimiento de la deuda pública brasileña, que ya alcanza el 97% del PIB.Uno de los principales puntos del ajuste reduce del 2,5 al 2% el límite de crecimiento real de los gastos del Estado por encima de la inflación en años en que no se cumpla el objetivo del déficit.También se amplía el margen para que el Gobierno bloquee los gastos no obligatorios de los ministerios y acaba con diversos beneficios fiscales a diferentes sectores económicos.
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó la propuesta de ajuste fiscal presentada por el Gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, que incluye medidas de contención de gastos y aumento de la recaudación para ahorrar unos 56.000 millones de reales (casi 10.000 millones de dólares) en 2027.
El texto, que ya había sido aprobado por el Senado la semana pasada, salió adelante con 353 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones.
Los diputados analizan ahora las propuestas de modificación del texto presentadas por los partidos para intentar matizar algún fragmento del proyecto.
El relator del mismo, el diputado Mauro Benevides Filho, presentó su parecer a favor de aprobar la propuesta salida del Senado sin cambios, para evitar alargar la tramitación, ya que en ese caso el texto debería volver a la Cámara Alta.
La aprobación del ajuste fiscal se da en un momento de fuerte incertidumbre en el mercado financiero, ante el margen de maniobra que tendrá el Gobierno para contener el crecimiento de la deuda pública brasileña, que ya alcanza el 97% del PIB.