Brasil exige a EEUU un documento para avanzar en las negociaciones sobre aranceles
© AP Photo / Misper ApawuEl presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, habla durante una rueda de prensa en la cumbre de líderes del G20, en Johannesburgo, Sudáfrica
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El gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva solicitó a Washington el envío de un texto, que fue prometido por el representante comercial estadounidense en septiembre.
El material se considera importante para desbloquear las negociaciones comerciales bilaterales.
El documento debe definir el alcance de las negociaciones, así como indicar qué puntos podrán ser discutidos para buscar una solución a los aranceles impuestos por la Casa Blanca a productos brasileños.
La exigencia se produce en medio de los esfuerzos diplomáticos para reducir las barreras comerciales, además de avanzar en un entendimiento entre Brasilia y Washington.
El documento debe definir el alcance de las negociaciones, así como indicar qué puntos podrán ser discutidos para buscar una solución a los aranceles impuestos por la Casa Blanca a productos brasileños.
La exigencia se produce en medio de los esfuerzos diplomáticos para reducir las barreras comerciales, además de avanzar en un entendimiento entre Brasilia y Washington.
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