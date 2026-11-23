La organización contrasta sus datos con los de ONG anónimas, una práctica que, según ella, viola los estatutos de la agencia perteneciente a Naciones Unidas y su carácter intergubernamental.Zajárova señaló que, bajo el pretexto de una supuesta "metodología", los periodistas rusos son eliminados de la lista de víctimas; calificó esta práctica como una "selección abierta y una segregación cínica de personas basada en su nacionalidad". "Esta es una manifestación directa de ese mismo neonazismo", subrayó.La portavoz añadió que Rusia planteará la cuestión ante el director general de la Unesco. Asimismo, exigirá que la información proporcionada por los Estados miembros sobre el fallecimiento de periodistas sea registrada adecuadamente y sin discriminación.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, criticó duramente a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura por manipular su estudio sobre la seguridad de los periodistas, al excluir a los reporteros rusos que murieron a manos de las tropas ucranianas.
"La Unesco está incurriendo en una falsificación descarada", afirmó.
La organización contrasta sus datos con los de ONG anónimas, una práctica que, según ella, viola los estatutos de la agencia perteneciente a Naciones Unidas y su carácter intergubernamental.
Zajárova señaló que, bajo el pretexto de una supuesta "metodología", los periodistas rusos son eliminados de la lista de víctimas; calificó esta práctica como una "selección abierta y una segregación cínica de personas basada en su nacionalidad". "Esta es una manifestación directa de ese mismo neonazismo", subrayó.
La portavoz añadió que Rusia planteará la cuestión ante el director general de la Unesco. Asimismo, exigirá que la información proporcionada por los Estados miembros sobre el fallecimiento de periodistas sea registrada adecuadamente y sin discriminación.
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