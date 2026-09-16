Libertad de expresión con condiciones: Zajárova sobre el temor de Occidente a sus propios periodistas en Rusia
© El Servicio de prensa de la Cancillería rusa / Acceder al contenido multimediaMaría Zajárova, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso
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En Rusia trabajan más de un centenar de periodistas de EEUU, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y otros países occidentales, recordó la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, al margen del Festival Mundial de la Juventud, que se celebra en la ciudad rusa de Ekaterimburgo.
La vocera subrayó que "Rusia nunca les ha cerrado las puertas", que los periodistas cuentan con los documentos correspondientes y un visado, reciben la acreditación y pueden trabajar.
"Ya no sé si fueron las autoridades, los supervisores o los dueños quienes les prohibieron prácticamente por completo comunicarse con quienes representan la postura oficial en Rusia, con quienes aman sinceramente a Rusia, con quienes consideran que no existe únicamente la corriente dominante occidental, sino que hay algo más en este mundo, por ejemplo, la verdad".
Según Zajárova, por ello estos periodistas son castigados, multados, no reciben ascensos y son puestos en riesgo simplemente por hacer preguntas a portavoces rusos o por realizar reportajes reales.
Como dijo previamente el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, Occidente no ha aprendido a relacionarse en condiciones de igualdad y tomó la decisión de "contener a Rusia".
Como dijo previamente el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, Occidente no ha aprendido a relacionarse en condiciones de igualdad y tomó la decisión de "contener a Rusia".
Según el canciller ruso, durante décadas Moscú se esforzó por impulsar con sus vecinos occidentales "una agenda amistosa y unificadora".
"Todo eso pertenece al pasado, todo eso fue desechado por Occidente, que jamás aprendió a interactuar en pie de igualdad (...) Occidente hace tiempo que optó por contener a Rusia".