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Libertad de expresión con condiciones: Zajárova sobre el temor de Occidente a sus propios periodistas en Rusia

Libertad de expresión con condiciones: Zajárova sobre el temor de Occidente a sus propios periodistas en Rusia

Sputnik Mundo

En Rusia trabajan más de un centenar de periodistas de EEUU, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y otros países occidentales, recordó la portavoz del... 16.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-16T14:05+0000

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La vocera subrayó que "Rusia nunca les ha cerrado las puertas", que los periodistas cuentan con los documentos correspondientes y un visado, reciben la acreditación y pueden trabajar.Según Zajárova, por ello estos periodistas son castigados, multados, no reciben ascensos y son puestos en riesgo simplemente por hacer preguntas a portavoces rusos o por realizar reportajes reales.Como dijo previamente el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, Occidente no ha aprendido a relacionarse en condiciones de igualdad y tomó la decisión de "contener a Rusia".Según el canciller ruso, durante décadas Moscú se esforzó por impulsar con sus vecinos occidentales "una agenda amistosa y unificadora".

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