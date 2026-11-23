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Teherán no descarta recurrir a todos los medios para romper el bloqueo de EEUU

Teherán no descarta recurrir a todos los medios para romper el bloqueo de EEUU

Sputnik Mundo

Teherán está dispuesto a recurrir a diversos medios, incluidos los de carácter defensivo, para hacer frente al bloqueo marítimo de EEUU, declaró el portavoz... 23.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-23T18:22+0000

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Por su parte, la prensa local informó que "la caravana de petroleros iraníes destinada a romper el bloqueo marítimo de EEUU aún no ha iniciado su travesía" y que no estaba prevista una operación de este tipo "de esa forma y en ese momento".El estrecho de Ormuz es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas natural licuado. El tráfico marítimo por esta vía se vio gravemente restringido tras el inicio de la operación militar de EEUU e Israel contra Irán, el 28 de febrero.Teherán anunció que mantendría las restricciones hasta que se cumplieran sus condiciones, entre ellas el levantamiento del bloqueo estadounidense y de las sanciones.Aunque algunos buques siguen transitando por el estrecho, el volumen del tráfico se mantiene muy por debajo de los niveles registrados antes del conflicto.

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