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Teherán no descarta recurrir a todos los medios para romper el bloqueo de EEUU
Teherán no descarta recurrir a todos los medios para romper el bloqueo de EEUU
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Teherán está dispuesto a recurrir a diversos medios, incluidos los de carácter defensivo, para hacer frente al bloqueo marítimo de EEUU, declaró el portavoz... 23.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-23T18:22+0000
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Por su parte, la prensa local informó que "la caravana de petroleros iraníes destinada a romper el bloqueo marítimo de EEUU aún no ha iniciado su travesía" y que no estaba prevista una operación de este tipo "de esa forma y en ese momento".El estrecho de Ormuz es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas natural licuado. El tráfico marítimo por esta vía se vio gravemente restringido tras el inicio de la operación militar de EEUU e Israel contra Irán, el 28 de febrero.Teherán anunció que mantendría las restricciones hasta que se cumplieran sus condiciones, entre ellas el levantamiento del bloqueo estadounidense y de las sanciones.Aunque algunos buques siguen transitando por el estrecho, el volumen del tráfico se mantiene muy por debajo de los niveles registrados antes del conflicto.
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Teherán no descarta recurrir a todos los medios para romper el bloqueo de EEUU
Teherán está dispuesto a recurrir a diversos medios, incluidos los de carácter defensivo, para hacer frente al bloqueo marítimo de EEUU, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaíl Bagaí. Mientras tanto, el tráfico por el estrecho de Ormuz continúa muy por debajo de los niveles registrados antes del conflicto.
"Irán tiene derecho a utilizar cualquier medio para defenderse y hacer frente a este tipo de ataques. Las más altas instancias del Gobierno ya han tomado una decisión sobre los medios y mecanismos de respuesta, que incluyen toda una serie de medidas políticas, diplomáticas y de defensa, muchas de las cuales ya se están aplicando", expresó.
Por su parte, la prensa local informó que "la caravana de petroleros iraníes destinada a romper el bloqueo marítimo de EEUU aún no ha iniciado su travesía" y que no estaba prevista una operación de este tipo "de esa forma y en ese momento".
El estrecho de Ormuz es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas natural licuado. El tráfico marítimo por esta vía se vio gravemente restringido tras el inicio de la operación militar de EEUU e Israel contra Irán
, el 28 de febrero.
Teherán anunció que mantendría las restricciones hasta que se cumplieran sus condiciones, entre ellas el levantamiento del bloqueo estadounidense y de las sanciones.
Aunque algunos buques siguen transitando por el estrecho, el volumen del tráfico se mantiene muy por debajo de los niveles registrados antes del conflicto.
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