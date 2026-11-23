La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum negó la versión de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien aseguró hace unos días que le comentó directamente a la mandataria mexicana que México estaba "controlado por los cárteles".
"En esta reunión no se trató ese tema: fue exclusivamente el tema del comercio. Ha habido llamadas telefónicas donde él ha sugerido esto, a lo cual le hemos contestado que no es así, que no es correcta su información y que se está trabajando para la seguridad y la paz en el país", sostuvo.
La semana pasada, Sheinbaum y Trump se reunieron en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 en la ciudad de Shenzhen.
🇲🇽 Sheinbaum contradice a Trump y revela de qué conversó con él en China
🇺🇸 La presidenta Claudia Sheinbaum negó la versión de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien aseguró hace unos días que le comentó directamente a la mandataria mexicana que México estaba "controlado por los cárteles".
🗣 "En esta reunión no se trató ese tema: fue exclusivamente el tema del comercio. Ha habido llamadas telefónicas donde él ha sugerido esto, a lo cual le hemos contestado que no es así, que no es correcta su información y que se está trabajando para la seguridad y la paz en el país", sostuvo.
👉 La semana pasada, Sheinbaum y Trump se reunieron en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 en la ciudad de Shenzhen.