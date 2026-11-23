Este país de América Latina tiene la mayor caída de viajes en avión de la región
© Foto : X - @AICM_mxAeropuerto Internacional de la Ciudad de México
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La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) publicó un análisis en el que señala que, durante septiembre de este año, 8,32 millones de personas viajaron en avión en México, una baja de 2,5% a tasa anual, equivalente a 214.000 pasajeros.
Lo anterior se da luego de que el país latinoamericano sumara dos meses de crecimiento consecutivos, según la organización referida.
El diario mexicano La Jornada reporta que, durante el período analizado por la ALTA, el mercado nacional se contrajo 3,9%, equivalente a 192.000 pasajeros, y el internacional 0,6%. Los viajes de México a Estados Unidos bajaron 2,5% en septiembre.
Mientras tanto, "Panamá, Perú y Brasil registraron los mayores aumentos", de acuerdo con el medio nacional.
El diario mexicano La Jornada reporta que, durante el período analizado por la ALTA, el mercado nacional se contrajo 3,9%, equivalente a 192.000 pasajeros, y el internacional 0,6%. Los viajes de México a Estados Unidos bajaron 2,5% en septiembre.
Mientras tanto, "Panamá, Perú y Brasil registraron los mayores aumentos", de acuerdo con el medio nacional.
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