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El jefe de la ONU lamenta el resultado de la cumbre COP31
El jefe de la ONU lamenta el resultado de la cumbre COP31
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El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su decepción ante el hecho de que la 31.ª Conferencia de las ONU sobre Cambio Climático... 23.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-23T14:40+0000
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Sin embargo, el secretario general de la ONU reiteró la necesidad de afrontar los desafíos climáticos e instó a la comunidad mundial a actuar."El mensaje clave de la COP31 es claro: el mundo debe hacer mucho más para hacer frente a la crisis climática. Y debe hacerlo ahora", subrayó.La 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP31) se celebró en la ciudad turca de Antalya del 9 al 20 de noviembre con una prórroga de dos días prevista para concretar un documento final. No obstante, la resolución no fue adoptada debido a las discrepancias entre los países miembros.
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El jefe de la ONU lamenta el resultado de la cumbre COP31
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su decepción ante el hecho de que la 31.ª Conferencia de las ONU sobre Cambio Climático (COP31) finalizó sin que se adoptara un documento final. Mientras tanto, hizo un llamamiento a continuar encarando la crisis climática a pesar del resultado de las negociaciones.
"Me siento profundamente decepcionado de que la COP31 haya concluido sin un consenso sobre un resultado integral. Comparto la profunda frustración de todos aquellos que esperaban que los gobiernos estuvieran a la altura de lo que exige la crisis climática", escribió Guterres en su cuenta de X.
Sin embargo, el secretario general de la ONU reiteró la necesidad de afrontar los desafíos climáticos e instó a la comunidad mundial a actuar.
"El mensaje clave de la COP31 es claro: el mundo debe hacer mucho más para hacer frente a la crisis climática. Y debe hacerlo ahora", subrayó.
La 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP31) se celebró en la ciudad turca de Antalya del 9 al 20 de noviembre con una prórroga de dos días prevista para concretar un documento final. No obstante, la resolución no fue adoptada debido a las discrepancias entre los países miembros.