Irán emprende acciones legales contra EEUU por ataque a escuela en Minab, según reportes
© AP Photo / Ons AbidPortraits of school children from the Shajarah Tayyebeh Elementary School in Minab, who were killed in a U.S strike are displayed during a press conference by Iranian Ambassador to Tunisia Massoud Hosseinian, in Tunis, Tunisia, Thursday, March 12, 2026. (AP Photo/Ons Abid)
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Teherán ha iniciado procedimientos judiciales contra la nación norteamericana y en cuatro países europeos en relación con el ataque con misiles ocurrido el 28 de febrero contra un centro educativo en el sur iraní, que causó la muerte de más de 150 personas, informó 'Press TV'.
El vicepresidente para Asuntos Jurídicos del país persa, Majid Ansari, declaró que se han presentado pruebas ante los tribunales de los cinco Estados; algunas demandas ya han sido interpuestas, mientras que otras aún se encuentran en proceso de registro.
En septiembre, una misión de investigación de la ONU concluyó que existen motivos razonables para creer que EEUU llevó a cabo el ataque contra la escuela de Minab y cometió un crimen de guerra, al no haber adoptado las precauciones necesarias para verificar el carácter militar del objetivo.
En septiembre, una misión de investigación de la ONU concluyó que existen motivos razonables para creer que EEUU llevó a cabo el ataque contra la escuela de Minab y cometió un crimen de guerra, al no haber adoptado las precauciones necesarias para verificar el carácter militar del objetivo.
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