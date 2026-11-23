La decisión fue del Tribunal de Supervisión de Roma, que determinó que tanto el comportamiento del imputado como su rehabilitación fueron positivos. Sin embargo, el excapitán aún deberá purgar siete años en libertad condicional, ya que su pena es de 16 años, puntualizó su abogada Francesca Carnicelli. El 13 de enero de 2012, Schettino acercó el navío a la isla italiana, como una especie de "saludo" a la región. Sin embargo, el peso de la unidad — 112.000 toneladas — y un grupo de rocas cercano a la costa, causaron no solo un corte en el caso del barco, sino que este se inclinara hacia un lado. El excapitán fue acusado por negligencia, homicidio involuntario y por abandonar el Costa Concordia cuando aún había pasajeros a bordo.
Francesco Schettino, quien era el líder del navío que naufragó en la isla del Giglio y donde murieron 32 personas, dejó el centro penitenciario de Rebibbia, en la capital italiana, según medios occidentales.
La decisión fue del Tribunal de Supervisión de Roma, que determinó que tanto el comportamiento del imputado como su rehabilitación fueron positivos.
El 13 de enero de 2012, Schettino acercó el navío a la isla italiana, como una especie de "saludo" a la región. Sin embargo, el peso de la unidad — 112.000 toneladas — y un grupo de rocas cercano a la costa, causaron no solo un corte en el caso del barco, sino que este se inclinara hacia un lado.
El excapitán fue acusado por negligencia, homicidio involuntario y por abandonar el Costa Concordia cuando aún había pasajeros a bordo.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).