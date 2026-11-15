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El superávit comercial de Brasil muestra crecimiento pese a los aranceles de EEUU, destaca el presidente

El superávit comercial de Brasil muestra crecimiento pese a los aranceles de EEUU, destaca el presidente

Sputnik Mundo

Brasil optó por alternativas viables, lo que le permitió incrementar el superávit comercial frente a las tarifas impuestas por EEUU, declaró el presidente... 15.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-15T12:23+0000

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Como resultado de esta política, el peso de EEUU en el comercio exterior de Brasil se redujo al 9,2%, al tiempo que el intercambio con China aumentaba un 20%; con Indonesia, un 15%; con Alemania, un 15,8%; y con Vietnam, un 13%, detalló. Así, Brasil demostró que el "multilateralismo es más eficaz que el unilateralismo", apuntó Lula da Silva."Teníamos un superávit comercial de 50.000 millones de reales [cerca de 8.820 millones de dólares] y ahora tenemos un superávit de 80.000 millones de reales [cerca de 14.120 millones de dólares]", enfatizó.Asimismo, el mandatario brasileño expresó su intención de estrechar los vínculos con la ASEAN, con miras a duplicar el intercambio comercial y diversificar sus relaciones. Mencionó que el comercio del país sudamericano con el grupo pasó de 3.000 millones de reales (unos 530 millones de dólares) en 2003 a 38.000 millones de reales (más de 6.700 millones de dólares) en 2026. "Queremos ser socios definitivos de la ASEAN para poder duplicar nuestro comercio, tanto en las ventas como en las compras, y no seguir dependiendo de un solo país", señaló.Actualmente, EEUU aplica a Brasil un arancel del 25% por presuntas prácticas comerciales desleales y otro del 12,5% por supuestos fallos en el combate al trabajo forzado.

https://noticiaslatam.lat/20261111/brasil-y-venezuela-muestran-disposicion-para-retomar-relacion-bilateral-al-mas-alto-nivel-anuncia-1175838423.html

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