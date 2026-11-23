La causa, de acuerdo con el Gobierno colombiano, es por "posible incitación a la violencia" y esto se debe a que el 21 de noviembre, el exmandatario pedía a la población exigir la salida del actual jefe de Estado, Abelardo de la Espriella. Sumado a ello, precisó el Mintic, el Consejo de Estado colombiano ordenó previamente el retiro de publicaciones hechas por Petro en X, en las que aludía un presunto fraude electoral en los comicios generales, al igual que conductas irregulares del Registrador Nacional de Estado Civil.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del país sudamericano (Mintic) presentó una moción, con el fin de que el perfil en esa red social del expresidente Gustavo Petro (2022-2026) sea inhabilitado.
"Gustavo Petro afirma: 'lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato' y [asevera] que, si llegan a ser millones en las calles, corresponde al pueblo restaurar lo que él denomina la democracia real, desconociendo que el presidente de la República fue elegido democráticamente el pasado 21 de junio de 2026", destacó la dependencia en redes sociales.
Sumado a ello, precisó el Mintic, el Consejo de Estado colombiano ordenó previamente el retiro de publicaciones hechas por Petro en X, en las que aludía un presunto fraude electoral en los comicios generales, al igual que conductas irregulares del Registrador Nacional de Estado Civil.
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