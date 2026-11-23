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El Tribunal Supremo español aplica la amnistía a Puigdemont y cierra su causa penal
El Tribunal Supremo español aplica la amnistía a Puigdemont y cierra su causa penal
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El exjefe de Cataluña, Carles Puigdemont, fue absuelto de los cargos relacionados con el intento de secesión de la región, de acuerdo con el comunicado... 23.11.2026, Sputnik Mundo
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Con ello, el principal tribunal español de casación confirmó la decisión adoptada el 3 de noviembre por el juez Pablo Llarena que cerró el sumario para todos los acusados. La ley de amnistía para los participantes en el movimiento independentista catalán entró en vigor en España en junio de 2024.El 1 de octubre de 2017, en Cataluña, por iniciativa de la Generalitat encabezada por Puigdemont y en contra de la postura de las autoridades españolas, se celebró un referéndum sobre la independencia, a raíz del cual el parlamento catalán proclamó la separación de España.Posteriormente, Madrid impuso una administración directa en la comunidad autónoma y disolvió su cámara legislativa, mientras que varios miembros del Generalitat, entre ellos Puigdemont, abandonaron el país.
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El Tribunal Supremo español aplica la amnistía a Puigdemont y cierra su causa penal
El exjefe de Cataluña, Carles Puigdemont, fue absuelto de los cargos relacionados con el intento de secesión de la región, de acuerdo con el comunicado publicado en el sitio web del Poder Judicial de España.
"La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que declara la extinción de la eventual responsabilidad penal por amnistía del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y de los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, así como el sobreseimiento libre de los hechos en la causa del 'procés'", se lee en el texto.
Con ello, el principal tribunal español de casación confirmó la decisión adoptada el 3 de noviembre por el juez Pablo Llarena que cerró el sumario para todos los acusados. La ley de amnistía para los participantes en el movimiento independentista catalán entró en vigor en España en junio de 2024.
El 1 de octubre de 2017, en Cataluña, por iniciativa de la Generalitat encabezada por Puigdemont y en contra de la postura de las autoridades españolas, se celebró un referéndum sobre la independencia
, a raíz del cual el parlamento catalán proclamó la separación de España.
Posteriormente, Madrid impuso una administración directa en la comunidad autónoma y disolvió su cámara legislativa, mientras que varios miembros del Generalitat, entre ellos Puigdemont, abandonaron el país
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