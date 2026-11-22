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"Ya me estoy pudriendo": militar ucraniano denuncia la indiferencia de sus superiores
"Ya me estoy pudriendo": militar ucraniano denuncia la indiferencia de sus superiores
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Un militar ucraniano herido se quejó ante sus superiores de que sus heridas se estaban infectando y de que su posición estaba infestada de pulgas, según una... 22.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-22T17:15+0000
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Según relató, sufrió heridas de metralla en una pierna y en un glúteo después de que un dron pesado Baba Yaga, perteneciente a las FFAA ucranianas, atacara su posición.Como añadió el soldado, apenas puede hablar porque tiene la garganta seca, ya que no tienen agua ni comida. Además, explicó que llevan tres semanas pidiendo que les envíen insecticida para combatir las pulgas y las cucarachas que infestan el lugar.Los militares ucranianos se quejan regularmente de los problemas de suministro de alimentos y agua en el frente, según muestran otras interceptaciones de radio. Algunos soldados han denunciado que determinadas posiciones pasan varios días sin recibir provisiones, han alertado del deterioro de su estado de salud e incluso han advertido que podrían abandonar sus puestos.En mayo, el entonces jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Olexandr Sirski, reconoció que las unidades ucranianas sufren una escasez de personal médico subalterno en el frente, especialmente de médicos de combate.
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"Ya me estoy pudriendo": militar ucraniano denuncia la indiferencia de sus superiores
Un militar ucraniano herido se quejó ante sus superiores de que sus heridas se estaban infectando y de que su posición estaba infestada de pulgas, según una interceptación de radio a la que tuvo acceso Sputnik.
"Ya me estoy pudriendo y a ustedes les da igual. Han pasado cuatro días. ¿A quién tengo que acudir para que me ayuden? ¿Al enemigo, o qué?", denunció el militar.
Según relató, sufrió heridas de metralla en una pierna y en un glúteo después de que un dron pesado Baba Yaga, perteneciente a las FFAA ucranianas, atacara su posición.
Como añadió el soldado, apenas puede hablar porque tiene la garganta seca, ya que no tienen agua ni comida. Además, explicó que llevan tres semanas pidiendo que les envíen insecticida para combatir las pulgas y las cucarachas que infestan el lugar.
Los militares ucranianos se quejan regularmente de los problemas de suministro de alimentos y agua en el frente, según muestran otras interceptaciones de radio. Algunos soldados han denunciado que determinadas posiciones pasan varios días sin recibir provisiones, han alertado del deterioro de su estado de salud e incluso han advertido que podrían abandonar sus puestos.
En mayo, el entonces jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Olexandr Sirski, reconoció que las unidades ucranianas sufren una escasez de personal médico
subalterno en el frente, especialmente de médicos de combate.