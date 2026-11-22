Trump afirma que el ciberataque al FBI podría revelar secretos sobre supuesto "engaño ruso"
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonDonald Trump, presidente de EEUU, pronuncia un discurso durante un almuerzo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el lunes 6 de julio de 2026, en Washington
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El presunto ciberataque al Centro Nacional de Información Criminal (NCIC, por sus siglas en inglés) del FBI podría sacar a la luz información, hasta ahora desconocida, sobre las actividades de la agencia, según declaró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a un medio occidental.
El mandatario norteamericano sugirió que, si bien el incidente plantea nuevas preocupaciones en torno a la ciberseguridad, también podría revelar datos sobre investigaciones previas del FBI, incluido el denominado "engaño ruso" y el supuesto fraude electoral.
El primer hecho hace referencia a las acusaciones de las agencias de inteligencia de EEUU de que Moscú interfirió en los comicios presidenciales de 2016. Una revisión posterior del Departamento de Justicia estadounidense reveló graves irregularidades procedimentales por parte del FBI, y el director de Inteligencia Nacional (DNI) acusó a la Administración Obama de intentar utilizar información de inteligencia fabricada como arma contra Trump.
Este ciberataque sería la segunda intrusión en un sistema del FBI desde septiembre. El suceso se suma a una serie de fallos tecnológicos que han afectado a Microsoft, JPMorgan Chase y a los sistemas de control del tráfico aéreo en todo el territorio estadounidense.
El primer hecho hace referencia a las acusaciones de las agencias de inteligencia de EEUU de que Moscú interfirió en los comicios presidenciales de 2016. Una revisión posterior del Departamento de Justicia estadounidense reveló graves irregularidades procedimentales por parte del FBI, y el director de Inteligencia Nacional (DNI) acusó a la Administración Obama de intentar utilizar información de inteligencia fabricada como arma contra Trump.
Este ciberataque sería la segunda intrusión en un sistema del FBI desde septiembre. El suceso se suma a una serie de fallos tecnológicos que han afectado a Microsoft, JPMorgan Chase y a los sistemas de control del tráfico aéreo en todo el territorio estadounidense.
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