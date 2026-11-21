Además, el funcionario mexicano resaltó la labor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como de la Guardia Nacional y las Fuerzas Especiales del Ejército para concretar esta operación. "Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa", subrayó.Más tarde, la Sedena anunció en redes sociales que, durante la operación, fallecieron cuatro elementos de fuerzas regulares de infantería del Ejército mexicano, así como siete agresores.El 20 de noviembre, los agentes de los cuerpos de seguridad del país latinoamericano implementaron un operativo para capturar a los tres integrantes del cártel de los Beltrán Leyva en Guasave, lo que desató una cruenta oleada de violencia en la localidad. El Chapo Isidro figuraba entre los 10 criminales más buscados por el FBI y las autoridades mexicanas.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, dio a conocer más información sobre la detención de Fausto Isidro Meza Flores, jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva, ocurrida recientemente en Guasave, municipio de Sinaloa (noroeste).
"En la misma operación fueron detenidos Germán N, alias Serafín, señalado como segundo al mando, y José N, presunto operador financiero del grupo", destacó en X.
Además, el funcionario mexicano resaltó la labor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como de la Guardia Nacional y las Fuerzas Especiales del Ejército para concretar esta operación. "Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa", subrayó.
Más tarde, la Sedena anunció en redes sociales que, durante la operación, fallecieron cuatro elementos de fuerzas regulares de infantería del Ejército mexicano, así como siete agresores.