Putin, Trump y Xi en China, migración de cangrejos y una explosión de SpaceX, en las fotos de la semana
El 18 de noviembre de 2026, los presidentes de EEUU, China y Rusia —Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin— antes de la recepción de gala ofrecida en honor de los líderes de las economías de APEC, en Shenzhen, China.
El 18 de noviembre de 2026, los presidentes de EEUU, China y Rusia —Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin— antes de la recepción de gala ofrecida en honor de los líderes de las economías de APEC, en Shenzhen, China.
El príncipe de Gales, Guillermo, habla con bailarines durante una visita a los estudios de Dharma Productions para conocer la influencia de la industria cinematográfica de India, en el último día de su estancia en Bombay con motivo de la sexta edición de los premios Earthshot.
El príncipe de Gales, Guillermo, habla con bailarines durante una visita a los estudios de Dharma Productions para conocer la influencia de la industria cinematográfica de India, en el último día de su estancia en Bombay con motivo de la sexta edición de los premios Earthshot.
El crucero fluvial American Heritage yace de costado después de chocar contra el buque cisterna Atlantic Asphalt en el río Misisipi.
El crucero fluvial American Heritage yace de costado después de chocar contra el buque cisterna Atlantic Asphalt en el río Misisipi.
Un vehículo policial arde durante una manifestación de trabajadores del sector textil que exigen salarios más altos en Gazipur, cerca de Daca, Bangladés.
Un vehículo policial arde durante una manifestación de trabajadores del sector textil que exigen salarios más altos en Gazipur, cerca de Daca, Bangladés.
Asistentes graban con sus teléfonos móviles la actuación de un robot humanoide de Unitree Robotics durante un evento dedicado a la robótica, previo a la reunión de líderes del APEC, en Shenzhen, China.
Asistentes graban con sus teléfonos móviles la actuación de un robot humanoide de Unitree Robotics durante un evento dedicado a la robótica, previo a la reunión de líderes del APEC, en Shenzhen, China.
El dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un, durante una visita de inspección a la zona turística en desarrollo en Samjiyon, en una imagen difundida por la Agencia Telegráfica Central de Corea (ATCC).
El dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un, durante una visita de inspección a la zona turística en desarrollo en Samjiyon, en una imagen difundida por la Agencia Telegráfica Central de Corea (ATCC).
Un manifestante planta cara a la Policía antidisturbios durante una movilización estudiantil contra la subida de las tasas académicas, las modificaciones del sistema de financiación educativa y el aumento del coste de vida, en el Día Internacional del Estudiante, en Bruselas, Bélgica.
Un manifestante planta cara a la Policía antidisturbios durante una movilización estudiantil contra la subida de las tasas académicas, las modificaciones del sistema de financiación educativa y el aumento del coste de vida, en el Día Internacional del Estudiante, en Bruselas, Bélgica.
Un pasajero descansa bajo una imagen del Monumento a Lincoln en el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles, situado en Chantilly, Virginia, EEUU.
Un pasajero descansa bajo una imagen del Monumento a Lincoln en el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles, situado en Chantilly, Virginia, EEUU.
Cangrejos rojos durante su migración en la Isla de Navidad, Australia.
Cangrejos rojos durante su migración en la Isla de Navidad, Australia.
Modelos lucen una creación del diseñador Hooked by Lade durante la Semana del Entretenimiento de África (Entertainment Week Africa), en Lagos, Nigeria.
Modelos lucen una creación del diseñador Hooked by Lade durante la Semana del Entretenimiento de África (Entertainment Week Africa), en Lagos, Nigeria.
El propulsor Super Heavy V3 Booster 22 estalla al ser desviado hacia el agua durante las maniobras posteriores al lanzamiento de Starship 42, en el decimoquinto vuelo de prueba de SpaceX desde su complejo de Starbase, en Texas, EEUU.
El propulsor Super Heavy V3 Booster 22 estalla al ser desviado hacia el agua durante las maniobras posteriores al lanzamiento de Starship 42, en el decimoquinto vuelo de prueba de SpaceX desde su complejo de Starbase, en Texas, EEUU.
Devotos ofrecen sus oraciones al atardecer a orillas del río Yamuna, cubierto de espuma tóxica, durante el festival de Chhath, dedicado a pedir salud y prosperidad para sus familias, en Noida, cerca de Nueva Deli, India.
Devotos ofrecen sus oraciones al atardecer a orillas del río Yamuna, cubierto de espuma tóxica, durante el festival de Chhath, dedicado a pedir salud y prosperidad para sus familias, en Noida, cerca de Nueva Deli, India.
Manifestantes se reúnen en el interior de la panadería Boulangerie B&S Nation durante la quinta jornada de sábado de protestas contra el alto coste de vida, a las que se suman marchas contra la violencia policial y la violencia contra los niños, en París, Francia.
Manifestantes se reúnen en el interior de la panadería Boulangerie B&S Nation durante la quinta jornada de sábado de protestas contra el alto coste de vida, a las que se suman marchas contra la violencia policial y la violencia contra los niños, en París, Francia.
Bailarines ondean banderas de Rusia y China mientras la caravana del presidente ruso, Vladímir Putin, se prepara para abandonar el Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao'an, a su llegada a la ciudad para participar en la cumbre APEC China 2026, en la provincia de Guangdong, al sur de China.
Bailarines ondean banderas de Rusia y China mientras la caravana del presidente ruso, Vladímir Putin, se prepara para abandonar el Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao'an, a su llegada a la ciudad para participar en la cumbre APEC China 2026, en la provincia de Guangdong, al sur de China.
El primer ministro indio, Narendra Modi, toma su tarjeta identificativa mientras los mandatarios de Japón, EEUU y Australia —Sanae Takaichi, Donald Trump y Anthony Albanese— entran para la foto protocolaria del Quad, en Manila, Filipinas.
El primer ministro indio, Narendra Modi, toma su tarjeta identificativa mientras los mandatarios de Japón, EEUU y Australia —Sanae Takaichi, Donald Trump y Anthony Albanese— entran para la foto protocolaria del Quad, en Manila, Filipinas.
Varios niños palestinos juegan sobre el tejado de un centro escolar que quedó destruido durante la guerra, en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza.
Varios niños palestinos juegan sobre el tejado de un centro escolar que quedó destruido durante la guerra, en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza.