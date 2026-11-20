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La Unión Europea busca "seguir lucrando" con Ucrania, observan analistas

La Unión Europea busca "seguir lucrando" con Ucrania, observan analistas

Sputnik Mundo

Bruselas pretende seguir haciendo de Kiev una extensión de sus intereses a costa de las vidas de muchos ucranianos y con el único objetivo de llevar a la... 20.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-20T00:23+0000

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"La Unión Europea se ha opuesto a la recuperación del Donbás y Crimea por parte de Rusia, porque además no olvidemos que de Ucrania siempre fue rusa. ¿Pero por qué Europa insiste tanto en jugar ese rol? Porque quiere seguir lucrando con los recursos y bienes que tiene Ucrania. Hay, además, una pretensión de extender a la OTAN hasta las fronteras de Rusia", dice la experta.Por ello, afirma, el presidente Vladímir Putin ha sido enfático en que Moscú necesita garantías de seguridad que impidan que Ucrania se convierta en una sucursal de las fuerzas y el armamento occidental. De hecho, durante su conferencia de prensa de este 19 de noviembre, el mandatario advirtió que, hasta el momento, Kiev y Europa se han negado a llegar a un acuerdo para una solución pacífica para la crisis ucraniana.Bruselas "no ostenta la calidad moral" para criticar a Rusia por el conflicto ucranianoLas élites occidentales juzgan a otros países antes que mirar sus propios problemas y conflictos, y eso puede apreciarse en la postura que ha sostenido Bruselas desde el inicio de la crisis en Ucrania, ya que no ha dejado de enviar armamento ni fomentar los sentimientos antirrusos, afirma en entrevista con Sputnik Michelle Calderón, internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).El presidente ruso Vladímir Putin destacó este 19 de noviembre, durante una conferencia de prensa, que Moscú busca establecer una paz duradera en Ucrania y reiteró que su país no inició el conflicto, pero ahora trata de ponerle fin. Previamente, se reunió con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y chino, Xi Jinping. Sin embargo, el mandatario insistió en que, "sin un cambio en las élites políticas de algunos países europeos, probablemente será imposible lograr una normalización completa de las relaciones". En ese sentido, Calderón subraya la importancia de que Washington y Moscú estén en proceso de normalizar sus vínculos y tengan conversaciones cada vez más profundas, ya que eso "ejerce mayor presión" para que suceda un alto el fuego en Ucrania.

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