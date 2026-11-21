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"La juventud cubana está preparada": Díaz-Canel reitera que la defensa del país toca a "todos" los cubanos
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Cuando la patria está en "peligro", toca a "todos" defenderla, señaló el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacando el compromiso de los jóvenes de la... 21.11.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el sitio web de la Presidencia de Cuba, el mandatario visitó el 20 de noviembre una unidad de tanques en la que jóvenes universitarios realizaban ejercicios de preparación para la defensa. En conversación con ellos, destacó que, en un contexto de tensiones crecientes con Washington, La Habana ha decidido "mantener la intensidad de la preparación para la defensa" bajo la premisa de "persuadir al enemigo" de que la salida no es la confrontación.Cuba apuesta por un "diálogo respetuoso" con EEUU, sin "presión, sin condicionamiento y sin cuestionamiento a nuestro sistema político, a nuestra soberanía y a nuestra autodeterminación", señaló Díaz-Canel citado por la web de la Presidencia de la isla. Asimismo, abogó por espacios de cooperación entre los pueblos de Cuba y EEUU.La semana anterior, Díaz-Canel denunció las reiteradas declaraciones de funcionarios estadounidenses referidas a una posible agresión militar contra la nación caribeña. Desde inicios de noviembre, el Gobierno cubano ha desarrollado varios ejercicios militares en toda la nación como parte acciones de "preparación para la defensa".En mayo pasado, el presidente de Cuba advirtió que la amenaza militar de EEUU contra la isla había alcanzado niveles sin precedentes y aseguró que, ante cualquier agresión, el pueblo cubano defendería su soberanía e independencia.A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año, solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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"La juventud cubana está preparada": Díaz-Canel reitera que la defensa del país toca a "todos" los cubanos
17:09 GMT 21.11.2026 (actualizado: 17:16 GMT 21.11.2026)
Cuando la patria está en "peligro", toca a "todos" defenderla, señaló el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacando el compromiso de los jóvenes de la isla en ese sentido. Sus palabras llegaron tras su encuentro con estudiantes en unos ejercicios de preparación militar.
"Compartí con estudiantes de la CUJAE [Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría] y la UCI [Universidad de las Ciencias Informáticas] en el Bastión Estudiantil Universitario. La juventud cubana está preparada y comprometida con su país. Cuando la Patria está en peligro, nos toca a todos defenderla", escribió Miguel Díaz-Canel en X, agregando un video.
De acuerdo con el sitio web de la Presidencia de Cuba, el mandatario visitó el 20 de noviembre una unidad de tanques en la que jóvenes universitarios realizaban ejercicios de preparación para la defensa. En conversación con ellos, destacó que, en un contexto de tensiones crecientes con Washington, La Habana ha decidido "mantener la intensidad de la preparación para la defensa" bajo la premisa de "persuadir al enemigo" de que la salida no es la confrontación.
Cuba apuesta por un "diálogo respetuoso" con EEUU, sin "presión, sin condicionamiento y sin cuestionamiento a nuestro sistema político, a nuestra soberanía y a nuestra autodeterminación", señaló Díaz-Canel citado por la web de la Presidencia de la isla. Asimismo, abogó por espacios de cooperación entre los pueblos de Cuba y EEUU.
La semana anterior, Díaz-Canel denunció las reiteradas declaraciones de funcionarios estadounidenses referidas a una posible agresión militar contra la nación caribeña. Desde inicios de noviembre, el Gobierno cubano ha desarrollado varios ejercicios militares en toda la nación como parte acciones de "preparación para la defensa".
18 de noviembre, 01:33 GMT
En mayo pasado, el presidente de Cuba advirtió que la amenaza militar de EEUU contra la isla había alcanzado niveles sin precedentes y aseguró que, ante cualquier agresión, el pueblo cubano defendería su soberanía e independencia.
A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela
.
El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que autoriza aranceles
a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible
en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.
El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía
y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año, solo ha llegado a la isla un barco ruso
, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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