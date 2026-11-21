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El precio del bitcóin se desploma a su nivel más bajo en 2 años
El precio del bitcóin se desploma a su nivel más bajo en 2 años
Sputnik Mundo
El precio del bitcóin cayó casi un 6%, hasta situarse en torno a los 58.000 dólares, mientras que durante la jornada llegó a bajar hasta casi 55.000 dólares... 21.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-21T14:05+0000
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A las 10.00 GMT, la criptomoneda retrocedía un 5,98%, hasta los 57.955 dólares.Durante la sesión, el precio del bitcóin llegó a caer hasta los 55.130 dólares, su nivel más bajo desde el 9 de septiembre de 2024.La criptomoneda ha sufrido un duro revés durante las últimas semanas y cotizaba la víspera por debajo de los 60.000 dólares, por primera vez desde el 2 de julio, y muy por debajo del máximo histórico de 125.000 que alcanzó en junio de 2025.
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El precio del bitcóin se desploma a su nivel más bajo en 2 años
El precio del bitcóin cayó casi un 6%, hasta situarse en torno a los 58.000 dólares, mientras que durante la jornada llegó a bajar hasta casi 55.000 dólares por primera vez desde septiembre de 2024, según los datos de las operaciones bursátiles.
A las 10.00 GMT, la criptomoneda retrocedía un 5,98%, hasta los 57.955 dólares.
Durante la sesión, el precio del bitcóin llegó a caer hasta los 55.130 dólares, su nivel más bajo desde el 9 de septiembre de 2024.
La criptomoneda ha sufrido un duro revés durante las últimas semanas y cotizaba la víspera por debajo de los 60.000 dólares, por primera vez desde el 2 de julio, y muy por debajo del máximo histórico de 125.000 que alcanzó en junio de 2025.
2 de septiembre, 16:05 GMT