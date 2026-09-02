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"Es un gran tema": el jefe del segundo mayor banco ruso defiende el futuro de las criptomonedas
"Es un gran tema": el jefe del segundo mayor banco ruso defiende el futuro de las criptomonedas
Sputnik Mundo
El futuro pertenece a las criptomonedas, declaró el presidente de la junta directiva del banco ruso VTB, Andréi Kostin, en el marco del Foro Económico... 02.09.2026, Sputnik Mundo
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Al mismo tiempo, precisó que la cuestión está en saber qué criptomonedas tienen realmente perspectivas. Según explicó, las criptomonedas privadas no estatales generan una resistencia comprensible por parte de absolutamente todos los países, en forma de bancos centrales y autoridades financieras.La declaración se produjo en el marco del XI Foro Económico Oriental, que se celebra en Vladivostok del 1 al 4 de septiembre en el campus de la Universidad Federal del Lejano Oriente, en la isla Ruski. El tema principal de este año es El Lejano Oriente: desarrollo en beneficio de las personas. En el evento participan más de 5.000 delegados de unos 80 países, y el programa de negocios incluye más de 100 sesiones, divididas en cinco bloques temáticos.El 3 de septiembre está previsto que el mandatario de Rusia, Vladímir Putin, intervenga en la sesión plenaria del foro, junto con el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, el primer ministro de Mongolia, Nyam-Osoryn Uchral, el representante de la dirección de Birmania, Nyo Swe, y el vice primer ministro del Consejo de Estado de China, Ding Xuexiang.
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"Es un gran tema": el jefe del segundo mayor banco ruso defiende el futuro de las criptomonedas
El futuro pertenece a las criptomonedas, declaró el presidente de la junta directiva del banco ruso VTB, Andréi Kostin, en el marco del Foro Económico Oriental, durante la sesión 'Apostar por la juventud: ¿qué pueden aprender las empresas y el poder de la generación Z?'.
"Tengo una buena opinión de las 'criptos' [criptomonedas]. Es un tema aparte, grande, por supuesto. Sin duda, el futuro pertenece a las criptomonedas", afirmó Kostin.
Al mismo tiempo, precisó que la cuestión está en saber qué criptomonedas tienen realmente perspectivas. Según explicó, las criptomonedas privadas no estatales generan una resistencia comprensible por parte de absolutamente todos los países, en forma de bancos centrales y autoridades financieras.
"Nosotros tenemos una política, M1, M2, tasas de interés. Y de repente existe en paralelo un mercado que no está regulado de ninguna forma", concluyó Kostin.
La declaración se produjo en el marco del XI Foro Económico Oriental
, que se celebra en Vladivostok
del 1 al 4 de septiembre en el campus de la Universidad Federal del Lejano Oriente, en la isla Ruski
. El tema principal de este año es El Lejano Oriente: desarrollo en beneficio de las personas
. En el evento participan más de 5.000 delegados de unos 80 países
, y el programa de negocios incluye más de 100 sesiones
, divididas en cinco bloques temáticos.
El 3 de septiembre está previsto que el mandatario de Rusia, Vladímir Putin, intervenga en la sesión plenaria del foro, junto con el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, el primer ministro de Mongolia, Nyam-Osoryn Uchral, el representante de la dirección de Birmania, Nyo Swe, y el vice primer ministro del Consejo de Estado de China, Ding Xuexiang.