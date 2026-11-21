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¿A cuánto ascienden las pérdidas de Nvidia tras el escándalo relacionado con Jensen Huang?
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Tras el escándalo en torno al empresario estadounidense Jensen Huang y su salida del cargo de director ejecutivo de Nvidia, la capitalización bursátil del... 21.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-21T18:06+0000
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Desde finales de octubre, las acciones de Nvidia han caído cerca de un 30%, mientras que el valor de mercado de la compañía se ha reducido en 1,4 billones de dólares, detallan los medios.Las únicas beneficiadas por la crisis interna de la empresa tecnológica han sido sus competidoras en el sector de los semiconductores, como Broadcom Inc. y Advanced Micro Devices Inc.En cambio, "prácticamente todos los demás segmentos vinculados al negocio de la inteligencia artificial" se han situado entre los "perdedores", estiman los expertos.La semana pasada, los analistas ya pronosticaban que Nvidia podría perder hasta un billón de dólares de su capitalización bursátil.El 12 de noviembre, desde la compañía anunciaron la dimisión de Huang de sus cargos de presidente y director ejecutivo, en medio del escándalo por haberle sido infiel a su esposa con Alice Huang, quien dirigió la empresa Megaspeed —proveedor singapurense de infraestructura en la nube y capacidad de cómputo para inteligencia artificial— hasta 2025, ocupó puestos clave en ella y fue señalada como presunta espía china.El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, a su vez, calificó de infundadas las acusaciones de "espionaje chino" en relación con el caso Nvidia.
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¿A cuánto ascienden las pérdidas de Nvidia tras el escándalo relacionado con Jensen Huang?
18:06 GMT 21.11.2026 (actualizado: 18:10 GMT 21.11.2026)
Tras el escándalo en torno al empresario estadounidense Jensen Huang y su salida del cargo de director ejecutivo de Nvidia, la capitalización bursátil del fabricante de procesadores gráficos se ha desplomado considerablemente, reportan diarios económicos. Las pérdidas se estiman en casi 1,5 billones de dólares, precisan.
Desde finales de octubre, las acciones de Nvidia han caído cerca de un 30%, mientras que el valor de mercado de la compañía se ha reducido en 1,4 billones de dólares, detallan los medios.
Las únicas beneficiadas por la crisis interna de la empresa tecnológica han sido sus competidoras en el sector de los semiconductores, como Broadcom Inc. y Advanced Micro Devices Inc.
En cambio, "prácticamente todos los demás segmentos vinculados al negocio de la inteligencia artificial" se han situado entre los "perdedores", estiman los expertos.
3 de noviembre, 14:25 GMT
La semana pasada, los analistas ya pronosticaban que Nvidia podría perder hasta un billón de dólares de su capitalización bursátil.
El 12 de noviembre, desde la compañía anunciaron la dimisión de Huang de sus cargos de presidente y director ejecutivo, en medio del escándalo por haberle sido infiel a su esposa con Alice Huang, quien dirigió la empresa Megaspeed —proveedor singapurense de infraestructura en la nube y capacidad de cómputo para inteligencia artificial— hasta 2025, ocupó puestos clave en ella y fue señalada como presunta espía china.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, a su vez, calificó de infundadas las acusaciones de "espionaje chino" en relación con el caso Nvidia.
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