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El director de un instituto colombiano evalúa el rol del idioma ruso en el mundo moderno

El director de un instituto colombiano evalúa el rol del idioma ruso en el mundo moderno

Sputnik Mundo

La importancia del ruso en el mundo actual es cada vez mayor: el idioma se percibe no solo como la lengua de la gran literatura, sino también como una de las... 20.11.2026, Sputnik Mundo

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En una entrevista concedida a Sputnik, habló sobre cómo se está ampliando el espacio del idioma ruso en Colombia, qué oportunidades ofrece a los estudiantes y qué papel desempeña la cooperación con las universidades rusas en este proceso.— Profesor Flores, ¿cómo valora el papel del idioma ruso en el mundo actual?— El ruso es una de las lenguas más importantes del mundo. Sin duda, es la lengua de la literatura clásica, con sus valores estéticos y espirituales. Por otro lado, el ruso es la lengua de la política internacional, y eso es muy importante. Como filólogo y especialista en cultura rusa, estoy convencido de que desempeñará un papel importante en el mundo actual.El rumbo de la política internacional está cambiando: surgen nuevos espacios culturales, como el euroasiático, donde Rusia tiene una enorme importancia, y el latinoamericano, donde el español reviste una importancia igualmente grande. Rusia y Latinoamérica son los nuevos centros de un mundo multipolar, y el ruso adquiere aquí un significado especial.— ¿Cómo se está desarrollando actualmente la colaboración entre Colombia y Rusia en la promoción de la lengua y la cultura rusa?— Una de las vías es la diplomacia cultural. La Embajada de Rusia en Colombia nos brinda un gran apoyo: colabora con las principales instituciones públicas del país y respalda los proyectos culturales de nuestro instituto. El año pasado, con el apoyo de la embajada, se publicó un libro traducido por mí: traduje al español los poemas de un magnífico poeta de Osetia del Norte, Kasta Jetagurov. Sin el apoyo de la embajada y de las organizaciones culturales rusas, esto habría sido imposible.El segundo aspecto, que ya está dando sus frutos, es la enseñanza del ruso. En mi opinión, esta línea de trabajo tiene un gran futuro: cuenta con una base sólida y, en primer lugar, me refiero a nuestra colaboración con el Instituto Pushkin.— ¿Cómo se avanza la colaboración con el Instituto Pushkin y qué resultados podría destacar actualmente?— La colaboración con el Instituto lleva ya dos años en marcha y, en su marco, se está llevando a cabo un programa de gran envergadura para la promoción de la lengua rusa y la ampliación de su enseñanza. Quiero destacar especialmente el apoyo del rector del Instituto Pushkin, quien se implicó personalmente para que nuestra colaboración con Rusia se hiciera realidad. Los resultados ya son visibles. Por ejemplo, la semana pasada celebramos un gran acto: los alumnos de los cursos de ruso leyeron obras de Fet, tanto en ruso como en traducciones al español, y también hubo un programa musical.La sala estaba llena: acudieron tanto los estudiantes como sus familiares y amigos. Las clases con estos estudiantes las imparten precisamente profesores del Instituto Pushkin de Moscú. El acto resultó muy bonito y acogedor; este tipo de eventos son los que mejor demuestran que el programa tiene una gran acogida entre sus participantes.— ¿Cómo explica ese interés de los estudiantes colombianos por aprender ruso?— En Colombia existe una larga tradición de conocer Rusia a través de su cultura y su literatura. Aquí nos encantan los clásicos. Yo mismo he traducido a Pushkin, y el libro ha tenido dos ediciones. Todavía hoy se pueden encontrar en las librerías de Bogotá traducciones de Dostoyevski, y Guerra y paz, de Tolstói, sigue gozando de un especial aprecio. Es precisamente este primer amor por la cultura rusa lo que lleva a los estudiantes a nuestro Instituto.— ¿Cómo ven hoy en día los estudiantes colombianos el ruso y qué les aporta su conocimiento?— Para los estudiantes colombianos, Rusia es un país líder en ciencia y literatura, y les gustaría conocer más de cerca su cultura contemporánea. Este interés es una de sus principales motivaciones.Además, el país desempeña un papel cada vez más importante en el panorama geopolítico mundial, y los jóvenes colombianos desean conocer mejor las instituciones rusas de enseñanza superior, culturales y científicas, donde podrán cursar estudios universitarios o realizar prácticas. En este sentido, el conocimiento del idioma les abre nuevos horizontes tanto culturales como profesionales. Y esto, a su vez, refuerza las relaciones entre nuestros países.

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