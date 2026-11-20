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Conoce al SJ-100, el avión de pasajeros regional 100% ruso
Conoce al SJ-100, el avión de pasajeros regional 100% ruso
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Rusia avanza en el desarrollo de su industria aeronáutica, siendo un buen ejemplo el avión de pasajeros SJ-100, que ya ha completado el 90% de su programa de... 20.11.2026, Sputnik Mundo
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Diseñado para cubrir rutas de corto y medio recorrido, el aparato se desarrolla en el marco del programa de sustitución de importaciones.Sputnik te presenta las principales características del nuevo avión ruso.
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El nuevo avión regional ruso SJ-100
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Conoce al SJ-100, el avión de pasajeros regional 100% ruso
Rusia avanza en el desarrollo de su industria aeronáutica, siendo un buen ejemplo el avión de pasajeros SJ-100, que ya ha completado el 90% de su programa de certificación y se prevé que las primeras unidades se entreguen a las aerolíneas a partir de 2027.
Diseñado para cubrir rutas de corto y medio recorrido, el aparato se desarrolla en el marco del programa de sustitución de importaciones.
Sputnik te presenta las principales características del nuevo avión ruso.