Sputnik reúne en Ulán Bator a más de 70 periodistas rusos y mongoles en el primer foro bilateral de medios
© SputnikMás de 70 representantes de medios de comunicación, entre periodistas, editores, directivos y expertos de Rusia y Mongolia, participaron en el primer Foro de Medios ruso-mongol, celebrado en Ulán Bator
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Más de 70 representantes de medios de comunicación, entre periodistas, editores, directivos y expertos de Rusia y Mongolia, participaron en el primer Foro de Medios ruso-mongol, celebrado en Ulán Bator. La iniciativa fue impulsada por Sputnik, el Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia y la Unión de Periodistas de Mongolia.
La fiabilidad de las noticias y los desafíos que supone la integración de la IA en el sector mediático ocuparon un lugar central en los debates. El embajador ruso en Mongolia, Alexéi Évsikov, afirmó que los dos países "tienen mucho de qué hablar" e hizo hincapié en la importancia de "restablecer los contactos profesionales permanentes".
"Lamentablemente, Rusia y Mongolia reciben a menudo información la una sobre la otra a través de intermediarios, como si los vecinos tuvieran que conocerse por medio de habitantes de otra ciudad. Consideramos que debemos comunicarnos directamente. Este foro representa un paso importante en esa dirección", declaró la directora de Sputnik, Olga Lisogor.
Los asistentes también intercambiaron propuestas para ampliar la colaboración entre las redacciones, compartir contenidos informativos, organizar viajes de prensa y programas de prácticas conjuntos, así como formar a profesionales del periodismo que dominen los idiomas ruso y mongol.
"Es importante que los periodistas mongoles dispongan de más canales informativos que les permitan cubrir los acontecimientos de manera objetiva y desde diferentes puntos de vista. Esta tarea cobra especial relevancia hoy en día, cuando la inteligencia artificial se incorpora activamente al ámbito de los medios de comunicación y plantea nuevos desafíos en la lucha contra la información inexacta y falsa", afirmó la presidenta de la Unión de Periodistas de Mongolia, Luvsandash Ninjamts.