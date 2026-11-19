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Futbolista ecuatoriano sancionado con 8 años de inhabilitación por lanzar una piedra a la cara del árbitro
Futbolista ecuatoriano sancionado con 8 años de inhabilitación por lanzar una piedra a la cara del árbitro
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La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) suspendió por ocho años al jugador del Ciudad de Yantzasa, Jhon Perlaza, por agredir a un árbitro asistente. La... 19.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-19T18:21+0000
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El incidente tuvo lugar el 17 de octubre durante el partido entre el Ciudad de Yantzaza y el Río Aguarico. En el tiempo añadido de la segunda parte, Jhon Perlaza, que se encontraba en el banquillo, lanzó una piedra hacia el terreno de juego y golpeó en la cara al árbitro asistente. A raíz de ello, el árbitro principal detuvo el encuentro, que no se completó.El afectado sufrió lesiones graves, fue operado y está de baja laboral durante 60 días.La comisión disciplinaria de la federación declaró a Jhon Perlaza culpable de agresión física. Se le ha prohibido al jugador realizar cualquier actividad relacionada con el fútbol hasta el 19 de octubre de 2034.Además, su club deberá pagar una multa de 2.000 dólares e indemnizar al árbitro lesionado por sus gastos médicos. La indemnización total ascendió a unos 4.370 dólares.La decisión puede ser apelada ante el Tribunal de Apelaciones de la FEF, concluye el documento.
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Futbolista ecuatoriano sancionado con 8 años de inhabilitación por lanzar una piedra a la cara del árbitro
La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) suspendió por ocho años al jugador del Ciudad de Yantzasa, Jhon Perlaza, por agredir a un árbitro asistente. La organización también comunicó que solicitará a la FIFA que extienda la sanción a nivel internacional.
El incidente tuvo lugar el 17 de octubre durante el partido entre el Ciudad de Yantzaza y el Río Aguarico. En el tiempo añadido de la segunda parte, Jhon Perlaza, que se encontraba en el banquillo, lanzó una piedra hacia el terreno de juego y golpeó en la cara al árbitro asistente. A raíz de ello, el árbitro principal detuvo el encuentro, que no se completó.
"La Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que su Comisión Disciplinaria, mediante resolución del 18 de noviembre de 2026 (expediente disciplinario N.º CD-035-2026), sancionó al futbolista Jhon Michel Perlaza Salas y al Club Ciudad de Yantzaza. La sanción responde a los hechos ocurridos el 17 de octubre de 2026 en el partido entre el Club Ciudad de Yantzaza y el Club Río Aguarico F.C., por la Fecha 3 del Grupo D del Ascenso Nacional 2026", indica el comunicado de la FEF.
El afectado sufrió lesiones graves, fue operado y está de baja laboral durante 60 días.
La comisión disciplinaria de la federación declaró a Jhon Perlaza culpable de agresión física. Se le ha prohibido al jugador realizar cualquier actividad relacionada con el fútbol hasta el 19 de octubre de 2034.
Además, su club deberá pagar una multa de 2.000 dólares e indemnizar al árbitro lesionado por sus gastos médicos. La indemnización total ascendió a unos 4.370 dólares.
La decisión puede ser apelada ante el Tribunal de Apelaciones de la FEF, concluye el documento.